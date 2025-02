Mauricio Mesones niega tener cuenta en app de citas y aclara: "No es mía, por favor no le hablen"

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante peruano Mauricio Mesones fue invitado al programa de YouTube 'Otro mood' el pasado 14 de febrero por el Día de San Valentín. Durante la amena conversación, el artista, de 44 años, habló sobre un tema que ha llamado la atención de muchos: la aparición de perfiles falsos con su imagen en una conocida app de citas.

Para despejar dudas, Mauricio Mesones aclaró que no tiene ningún perfil en esas plataformas y que está felizmente casado desde hace más de 10 años, construyendo una vida llena de amor y estabilidad junto a su esposa y su familia.

Perfiles falsos en apps de citas

En un momento del programa, Mauricio Mesones fue consultado sobre su experiencia con las apps de citas, a lo que respondió que ha aparecido un perfil con sus fotos e información en Bumble, incluso con una verificación. Ante esto, el cantante de 'La cumbia linda del amor' no dudó en desmentirlo.

"Por si acaso quiero decir que esa cuenta de Bumble verificada que hay con mi cara y palomita azul no es mía (...) No es mía, por favor no le hablen ", afirmó el exparticipante de 'El gran chef famosos'.

Asimismo, cuando le preguntaron si había tenido problemas debido a estos perfiles falsos, el artista aseguró que hasta el momento nadie se le ha acercado con reclamos o mencionando haber conversado con dichos perfiles. "No, todavía no, pero esa cuenta no es mía ", reiteró Mauricio Mesones.

Mauricio Mesones usó apps de citas

Por otro lado, los conductores del programa 'Otro mood' le preguntaron a Mauricio Mesones si alguna vez había recurrido a las apps de citas para conocer personas. Ante la consulta, el exparticipante de 'El gran chef famosos' admitió haberlas usado en el pasado, aunque dejó en claro que fue únicamente cuando estaba soltero.

"Existía el Mirc, el Latin chat, el MySpace (...) Sí, tengo un pasado. Sí, chateaba, era un galán. Era un lornaza, yo chateaba con mi nombre. No tenía nada que ocultar porque era soltero ", confesó el artista entre risas.

Actualmente, Mauricio Mesones está felizmente casado y ha formado una sólida familia con su esposa. A pesar de la aparición de estos perfiles falsos, el artista se mostró tranquilo y aclaró cualquier malentendido. Durante su paso por 'Otro mood', dejó en claro que su presente está alejado de las apps de citas, pues está enfocado en su carrera musical y en su vida familiar.