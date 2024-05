Mayra Couto abierta a 'canjes' para hacer realidad su boda soñada: "No voy a gastar toda mi plata"

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana Mayra Couto ha dejado entrever una posibilidad poco convencional para su boda con su novio, el colombiano Juan Camilo. En una reciente entrevista, no descartó la idea de recurrir a los 'canjes' como una opción para hacer realidad su boda de ensueño, desatando la curiosidad y la atención de sus seguidores.

¿Quiere 'canjes' en su boda?

En una rueda de prensa del evento 'Yo sí me vacuno' el 28 de mayo, Mayra Couto compartió que por ahora no tiene intenciones de dejar el Perú, ya que encontrar trabajo en el extranjero no es tan fácil como parece.

"Por lo pronto, mi plan es estar en Lima. Ya lo intenté un poco en Colombia, pero ha sido difícil honestamente, así que me regresé para acá", declaró para La República.

Al final, Mayra Couto optó por no entrar en demasiados detalles sobre su próxima boda con su novio, Juan Camilo, quien es originario de Colombia.

"Todavía no hay fecha (...) me emociona muchísimo, pero hay que trabajar mucho todavía para hacer la boda que quiero, la de mis sueños. Quiero ser una princesa, pero tampoco me voy a gastar toda la plata en el vestido", terminó diciendo la actriz, dejando implícitamente abierta la posibilidad de considerar a futuros auspiciadores.

¿Quién es el novio de Mayra Couto?

Ahondando en su historia de amor, Mayra Couto rememoró el encuentro con Juan Camilo en Cuba en 2017, cuando ambos formaban parte de un grupo de extranjeros interesados en estudiar en la isla caribeña.

Aunque en aquel momento mantenía una relación a distancia con un joven peruano, la popular actriz reveló que el nombre de su actual pareja le llamó la atención desde el principio.

"Nos conocimos en Cuba. Nos presentamos todes, yo creo. No lo recuerdo (...) El punto es que algunos nombres se quedaron en mi cabeza. Podrías pensar que su acento colombiano me derritió en un segundo, pero no. Para nada. Es que yo estaba en una relación a distancia con un chico peruano y no veía a nadie con intenciones afectivas ni nada de eso. El caso es que me gustó su nombre", relató en el 2021.

Vale la pena destacar que el novio de la actriz es un año mayor que ella, lo que significa que tiene 33 años de edad.

No cabe duda que la idea de Mayra Couto de considerar 'canjes' para su boda ha generado un debate interesante entre sus seguidores.