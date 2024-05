Magaly no se queda callada y responde a Giuliana Rengifo: "En la 'chauchilla' no pierdo mi tiempo"

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de una polémica generada por declaraciones de Giuliana Rengifo en el podcast de Yahaira Plasencia, Magaly Medina se pronunció sobre los rumores de una supuesta relación entre su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y la mencionada personalidad de la farándula. La 'Urraca' afirmó que ella y su pareja no tienen tiempo para responder a chismes y rumores, pues solo se enfocarán en sus proyectos personales y profesionales.

¿Magaly respondió a Giuliana?

En una entrevista, Magaly Medina reiteró su postura sobre la situación, afirmando que no pierde tiempo con personas que considera irrelevantes, refiriéndose a ellas como 'chauchillas y angurrientas'.

"Como te dije la otra vez, a mis enemigos los escojo yo y la verdad que en la 'chauchilla' yo no pierdo mi tiempo", dijo Magaly Medina en una entrevista con Trome.

La periodista también enfatizó en que tanto ella como su esposo están concentrados en sus proyectos y en celebrar sus logros como pareja, dejando claro que no les preocupa lo que se diga en los medios de comunicación sobre su vida personal.

"Mi esposo y yo tenemos tantos proyectos, la próxima semana Alfredo va a celebrar sus bodas de plata como notario. Estamos felices celebrando nuestros éxitos, porque eso es una pareja, un equipo que se apoya mutuamente, él está orgulloso de mí y yo de él".

"Tenemos a nuestro 'bebé' que es nuestra casa que estamos construyendo ¡Imagínate! si tengo cabeza para contestarle a cualquier angurrienta del medio, no tengo tiempo y mi marido tampoco", agregó.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

La cantante Giuliana Rengifo fue invitada al podcast de Yahaira Plasencia, donde se le consultó sobre su supuesta relación con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

"Yo revisé cada rincón de su casa para cerciorarme que no hubiera nada de ella", menciona en el avance del podcast, subrayando que Alfredo Zambrano estaba completamente separado de Magaly Medina en ese momento.

También soltó una frase curiosa que básicamente decía: "Lo que no fue en tu año, que no te haga daño y si te pica, ráscate", insinuando que su historia pasada con Alfredo Zambrano no debería ser un problema ahora.

La polémica desatada por las declaraciones de Giuliana Rengifo en el podcast de Yahaira Plasencia ha puesto en el centro de la atención mediática la vida personal de Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano. Sin embargo, la periodista ha dejado claro que no se dejará afectar por rumores y chismes, demostrando una vez más su determinación y enfoque en sus proyectos personales y profesionales.