"Me autopercibo como mujer": Julián Zucchi genera polémica tras impactante revelación en redes sociales

Julián Zucchi está sumamente concentrado en sus proyectos personales y en la nueva relación que mantiene con la reportera Priscila Mateo. Sin embargo, a raíz de una polémica publicación sobre su orientación sexual, el actor argentino decidió romper su silencio para aclarar algunos puntos respecto al tema.

El exintegrante de 'Combate' emprendió un viaje hasta su país natal para continuar con sus negocios relacionados al ámbito audiovisual. Además, aprovechó en pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, sin antes tomarse un momento para compartir con sus seguidores una breve anécdota que vivió cuando intentó practicar algo de deporte con su madre.

El ex de Yiddá Eslava utilizó sus redes sociales para contar el mal momento que vivió a raíz de haber decidido volver al gimnasio por recomendación de su psicólogo.

En ese sentido, relató que acordó con su madre acudir a una clase de Funcional. Sin embargo, dicho entrenamiento solo era exclusivo para mujeres, por lo que no pudo evitar sentirse discriminado. Ello a pesar de haber mencionado que se autopercibía como mujer.

"Hoy le prometí a mi psicólogo volver a hacer ejercicio. Había quedado con mi mamá en sumarme a su clase de Funcional a las 8:30 a.m. Pueden creer que la clase era solo para mujeres y me discriminaron. Así que terminamos yendo a trotar, caminar. PD. Aunque les dije que me autopercibo como mujer, tampoco me admitieron", mencionó en su publicación.