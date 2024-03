¿Enamorado? Julián Zucchi y su romántico mensaje tras protagonizar apasionado ampay con reportera

12/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En las últimas horas, Julián Zucchi remeció la farándula peruana al protagonizar un candente ampay con una aparente reportera de Magaly Medina. En las imágenes aparece el argentino besando apasionadamente a una joven en el interior de una discoteca . Sin embargo, lejos de esconderse, el exchico reality ha lanzado algunas indirectas que ha sorprendido a más de uno.

Al parecer, el actor estaría ilusionado con la susodicha, debido a los románticos mensajes que ha compartido en redes sociales. Sin embargo, no ha confirmado si se encuentra en una relación o no.

Julián Zucchi y su romántica indirecta

Tras el candente beso que ha protagonizado con una misteriosa chica, Julián Zucchi se ha dedicado a compartir singulares mensajes en su Instagram, que podrían tomarse como una indirecta para una persona especial.

Como se recuerda, recientemente, el exchico reality reveló que estaba en busca del amor y hasta confesó que había intentado probar suerte en una aplicación de citas. Por ello, esta vez publicó una canción que no se sabe si se la habría dedicado a esta señorita pero a juzgar por la letra deja mucho a la imaginación.

Eso que tú me das

Es mucho más de lo que pido

Todo lo que me das

Es lo que ahora necesito

Eso que tú me das

No creo lo tenga merecido

Todo lo que me das

Te estaré siempre agradecido

Así que gracias por estar

Por tu amistad y tu compañía

Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida

Es importante mencionar que, hasta el momento, no se sabe la identidad exacta de la 'saliente' de Julián Zucchi, sin embargo, todo apunta a que el argentino estaría templado de la jovencita.

Julián Zucchi

Yiddá Eslava se pronuncia tras ampay de Julián Zucchi

Como era de esperarse, Yiddá Eslava fue consultada sobre el ampay de Julián Zucchi y no tuvo problemas en comentar al respecto. La actriz resaltó que él es un hombre solo y que está en todo su derecho de darse una nueva oportunidad: "Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero".

Sin embargo, se mostró indigna por la forma en que la criticaron cuando ella fue captada con su nueva pareja.

"A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m...", dijo la protagonista de 'Sí, mi amor'.

Sin lugar a dudas, Julián Zucchi se estaría dando una nueva oportunidad en el amor y, podría ser, con la jovencita que vimos en el ampay.