Jean Paul Santa María y Romina Gachoy buscan tenencia exclusiva de los hijos de Angie Jibaja

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy reaparecieron en televisión nacional para hablar sobre el proceso judicial que siguen para obtener la tenencia legal de los hijos que el cantante de cumbia tuvo con Angie Jibaja.

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora entrevistó a Jean Paul Santa María y su esposa Romina Gachoy para cuestionarles respecto a la complicada situación que atraviesan por la tenencia legal de los niños.

Es así que, en medio de la conversación, la pareja manifestó que, si bien desde el 2019 asumieron la crianza de los menores tras una intervención del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, estos solo poseen la custodia física hecha por una resolución administrativa mas no la autorización judicial oficial.

Y es que de acuerdo a sus propias palabras, los niños les habrían expresado, en más de una ocasión su deseo de querer continuar con ellos hasta que sean mayores de edad: "Queremos estabilidad para ellos y para nosotros", agregó el cumbiambero durante la entrevista que le hizo la 'Urraca'.

Lo cual fue reforzado por la modelo uruguaya, afirmando que al haber asumido los gastos y el cuidado de los pequeños, buscan ahora vivir como una familia sin el temor de que en algún momento alguien pueda alejarlos de su lado.

Angie Jibaja volvió a ser protagonista de los titulares de diferentes medios de espectáculos, luego de que se difundieran imágenes en las que aparece con una abultada 'pancita' que dejaría entrever un presunto embarazo. Ante ello, la madre de la modelo, Maggie Liza, decidió pronunciarse.

"No, todos saben primero que Angie ya no puede tener más hijos. El problema que ella tiene es por la bala (fue víctima de su expareja). Ella no quedó bien de su estómago, del músculo se ha abierto", declaró a 'América Hoy'.