Melissa Paredes presume su soltería y sorprende con picante dardo: "Baby, te me cuidas, de este cu** no te olvidas"

Melissa Paredes vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en lucirse en un diminuto bikini en una playa, disfrutando de su soltería tras anunciar su separación con el bailarín Anthony Aranda. Sin embargo, lo que desconcertó a sus seguidores fue su peculiar mensaje.

A través de sus redes sociales, la modelo decidió mostrar a todos los días felices que vive al lado de un grupo de amigos y de su pequeña hija, y que mantiene una esbelta figura. Incluso en un post en Instagram se la ve posando en la orilla del mar ante la cámara, demostrando que está feliz a pesar de la polémica ruptura con el 'Activador'.

En una historia de Instagram, la exesposa de Rodrigo Cuba aparece sentada en una silla en la playa y muestra su figura al ritmo de un tema de la cantante colombiana Karol G, titulada 'Oki doki', pero resaltando una estrofa muy particular.

"Mami, qué linda te ves; qué rico verte otra vez. La que puede, puede y la que no, soporta. Baby, te me cuidas. De este cu** no te olvidas. No me digas "p**". El error fue tuyo y la vida es mía (oki doki)", se escucha como fondo musical de la foto subida por la exintegrante de 'AFHS'.