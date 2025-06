Paolo Guerrero y los mensajes subidos de tono que le envió a periodista: "¿Te pongo?"

27/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero no solo la rompe en la cancha, también ha tenido sus jugadas fuera de ella. La periodista Daniela Cilloniz contó que tuvo algo con el 'Depredador' y hasta mostró los mensajes subidos de tono que él le mandaba.

Mensajes subidos de tono de Guerrero

Todo comenzó en 2013, cuando Daniela Cilloniz, entonces reportera del programa Enemigos Públicos, hizo un reportaje por el Día de la Madre a nada menos que Doña Peta, la mamá de Paolo Guerrero.

Quedó tan encantada con la entrevista que decidió escribirle al pelotero para que no se la pierda. ¿Y qué le dijo? "Depre, ¿Cómo estás? A los años... Te cuento que ayer tuve una entrevista linda con tu viejita por el Día de la Madre", le escribió por Facebook. Pero ahí no quedó la cosa.

Días después, Daniela Cilloniz volvió a escribirle y esta vez, Paolo Guerrero respondió. "Salió mostro, la acabo de ver", dijo, aunque dejó en claro algo que no le gustaba: "No me gusta que le digan tía Peta... nada más".

Ese primer cruce de palabras dio pie a varias conversaciones privadas que, según contó la misma periodista, fueron subiendo de tono con el tiempo. El 'Depredador' no se quedó atrás con los coqueteos y más de una vez le pidió a Daniela Cilloniz que prenda la cámara para conversar por videollamada.

Con el pasar de los días, la confianza entre ambos aumentó. Daniela Cilloniz le contaba detalles de su vida personal y Paolo Guerrero hablaba de sus días en la selección peruana.

En una de esas conversaciones, él se animó a preguntarle directamente: "¿Estás sola allá o tienes hijos?". La periodista respondió sin vueltas: "Ahora no, siempre estuve sola". Pero Paolo Guerrero, en plan curioso y algo travieso, le dijo: "Ahora estás con tu chico, jajaja, con tu amigo cariñoso".

El ida y vuelta siguió con más comentarios picantes. El jugador de Alianza Lima soltó una frase que no pasó desapercibida: " ¿Y yo te pongo? ", a lo que Daniela Cilloniz respondió con humor: "¿Qué crees?". Paolo Guerrero insistió: "No lo sé, por eso mismo te pregunto".

Paolo Guerrero salió con Daniela Cilloniz

Daniela Cilloniz no tuvo reparos en contar que, efectivamente, llegó a tener salidas con Paolo Guerrero. En el podcast A presión, la periodista dijo con una sonrisa: "Hubo saliditas, hubo su cariño. Es tierno el muchacho, tierno... Eso pasó como hace 10 años". Además, aclaró que en ese momento, ambos estaban solteros.

La exreportera aprovechó para dejar en claro que hoy todo quedó en el pasado. "Ahora a él lo veo muy bien con su esposa. Sus hijos me parecen una belleza", dijo con respeto, dejando atrás cualquier especulación.

Aunque pasaron más de diez años desde que todo ocurrió, la periodista Daniela Cilloniz decidió contar su verdad y mostrar los mensajes subidos de tono que Paolo Guerrero le enviaba cuando ambos estaban solteros.