Carlos Zambrano y la insólita cifra que pide para sentarse en 'El valor de la verdad'

Carlos Zambrano dejó a más de uno sorprendido al hablar sobre su posible participación en El valor de la verdad. Si bien fue enfático en decir que no le gusta ventilar su vida privada, no cerró del todo la puerta al programa. Lo que sí hizo fue revelar cuánto tendría que pagarle la producción para que se siente en el temido sillón rojo.

Todos sabemos que El valor de la verdad es un programa que ha sacado a la luz los chismecitos más jugosos y los secretos más ocultos de nuestros personajes mediáticos.

Semana a semana, vemos a famosos sentarse en ese sillón rojo, bajo la atenta mirada del periodista Beto Ortiz, para confesar sus verdades. Pero, no todos están dispuestos a pasar por ese trago amargo.

Uno de los que ha puesto un rotundo "no" a la propuesta es Carlos Zambrano, el jugador de Alianza Lima. En una entrevista con el creador de contenido @jimmyshow, el 'Káiser' fue consultado sobre si se atrevería a sentarse en EVDLV, y su respuesta fue clarísima: solo lo haría si le pagaran un millón de dólares.

"Sinceramente, si me pagan un millón de dólares, sí", confesó el jugador de Alianza Lima. Pero si la oferta fuera por 50 mil soles, ni pensarlo. "Por S/50.000 no me voy a sentar ni loco. No me alcanza para nada eso, una vergüenza 50.000", agregó el futbolista.