Metiche DESTRUYE a Janet Barboza por rechazar su regalo por el Día de la Madre: "Te me caíste"

Janet Barboza fue duramente criticada por Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, por haber rechazado un regalo que la producción de 'Todo se filtra' quiso hacerle por el Día de la Madre. El conductor de espectáculos se mostró sumamente indignado con la 'Rulitos' por no aceptar su presente pese que trabajaron varios años juntos.

En imágenes emitidas por el programa de Panamericana se puede ver que lo reportera de 'Todo se filtra' se acerca a Janet Barboza, que llevaba varios ramos de flores que le habrían obsequiado en América TV, e intentó darle el presente que tenían para ella, pero la conductora ni siquiera la miró.

La producción de 'Todo se filtra' tuvo la idea de enviarle un pequeño detalle a la conductora de 'América Hoy', ya que este Día de la Madre la pasará sola porque su hija se encuentra en Italia haciendo una maestría, pero al no recibir el regalo, Kurt tuvo fuertes palabras contra su excompañera de trabajo.

"Está bien que no puedas declarar porque tienes contrato con GV Producciones. Sí, nuestro regalo es sencillito, no habrá costado más de 20 soles, no serán los regalos que te hacen Gisela Valcárcel, Ethel o Brunella, pero simplemente por delicadeza y educación...", dijo Kurt Villavicencio.