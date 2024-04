Miguel Arce se confiesa desde México: Formó varias empresas, está enamorado y quiere visitar Perú

Miguel Arce abandonó el Perú hace muchos años para mudarse a México en busca de sus sueños. Tras varios años trabajando en el país charro, el actor abrió su corazón en una entrevista y contó que está profundamente enamorado de su novia, además que sigue luchando por ganarse un espacio en el competitivo mundo del entretenimiento del mexicano.

Arce brindó una entrevista a un conocido diario local en la que cuenta que sigue preparándose para ser un mejor profesional en la actuación. A pesar que logró poner algunas empresas en México, no pierde la esperanza de interpretar conocidos papeles en los producciones extranjeras.

El exparticipante de 'Esto es Guerra' comentó que tiene participaciones en novelas, pero son esporádicas, por lo que aprovecha para estudiar y estar en forma ya que está cerca a cumplir 40 años.

"Me mantengo ocupado, entreno, la verdad no me puedo quejar porque tengo algunas pequeñas apariciones en series como 'Vecinos' que tiene como 19 años aquí. Por lo pronto, las empresas, que no es lo mío, están caminando bastante bien, pero hay que seguir a lo que uno vino", agregó.

En otro momento de la entrevista, Miguel confirmó que está enamorado (su novia es productora de contenido de Guerreros México y escritora de 'La casa de los famosos' México y Telemundo) desde hace aproximadamente dos años. Incluso contó que ya viven juntos y se mantiene muy firme en la decisión de formar un hogar, ya que ha dejado de lado las fiestas y amanecidas.

"Estoy casi casado. Tengo una relación de casi dos años, vivo con ella (...) Claro, casi no me deja ir a Perú, me tiene con cuatro cadenas, tres cuerdas no sé por qué si yo no hago nada, ya ni tomo, entreno todo el día. Por lo menos borracho, en las calles, ya no me quedo ja, ja, ja", concluyó.