Milena Warthon será telonera de ex One Direction en Lima: "Gracias por hacer mi sueño realidad"

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 16/07/2026
Milena Warthon está por cumplir uno de sus más grandes sueños: ¡ha sido confirmada como la telonera oficial de Zayn Malik en Lima! La cantante peruana será la encargada de encender los motores y abrir el esperado concierto del ex One Direction en nuestra capital.
Milena Warthon abrirá concierto de Zayn Malik
La noticia la soltó Live Nation, la productora del show, que hizo oficial la participación de la intérprete de 'Warmisitay' en este súper concierto.
"Nos emociona anunciar que Milena Warthon será la artista encargada de abrir el concierto de Zayn en Lima, sumándose a una de las presentaciones internacionales más esperadas del año", señaló Live Nation.
De esta manera, la cantante peruana tendrá la oportunidad de presentarse ante miles de seguidores antes de la presentación del ex One Direction.
Milena Warthon y su inesperada reacción
¡La emoción es 100% real! Apenas se enteró del notición, Milena se mostró súper agradecida y feliz de la vida por poder compartir escenario con un grande como Zayn Malik.
La cantante confesó que sigue la trayectoria del artista desde que tenía 11 años, por lo que consideró este momento como un sueño cumplido.
"¡Zayn, te amo! Dios mío, santo Cristo. Para mí, esto ya es lo mejor que me ha pasado", escribió la artista peruana en sus redes sociales.
Además, con su característico sentido del humor, aseguró que la admiración que siente por el cantante británico representa "la relación más larga" de su vida.
Zayn Malik llegará a Lima con "The Konnakol"
Zayn viene con todo gracias a su tour mundial "The Konnakol". El ex One Direction llega listísimo para ponernos a cantar todas las canciones de su quinto álbum, que estrenó hace poquito, en abril de 2026.
La presentación del exintegrante de One Direction contará con 31 fechas alrededor del mundo y tendrá como una de sus paradas a la capital peruana.
Zayn Malik se presentará en Lima este 14 de octubre en el multiespacio Costa 21, donde todos sus fans van a poder cantar en vivo sus éxitos dentro de su gira mundial "The Konnakol Tour".
Posible setlist de "The Konnakol"
- 'Nusrat'
- 'She'
- 'Met Tonight'
- 'Birds On A Cloud'
- 'What I Am'
- 'Alienated'
- 'Dreamin'
- 'Vibez' / 'Talk To Me' / 'Still Got Time'
- 'Concrete Kisses'
- 'Gates Of Hell'
- 'Bordersz'
- 'Pillow Talk'
- 'Lied To'
- 'Used To The Blues'
- 'Take Turns'
- 'Fatal'
- 'Drunk'
- 'It's You'
- 'Take Turns' / 'Love Like This' / 'Trampoline'
- 'Scripted'
- 'Sweat'
- 'Die For Me'
Con esta participación, Milena Warthon suma un nuevo momento destacado en su carrera y se prepara para subir al escenario junto a Zayn Malik, exintegrante de One Direction y una de las figuras internacionales más esperadas por el público peruano.