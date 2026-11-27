27/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los seguidores de la cumbia peruana tendrán varias oportunidades para disfrutar de uno de los grupos más populares del país. Grupo 5 sorprendió a sus fanáticos al confirmar nueve conciertos en Lima durante abril de 2027, como parte de una temporada especial que permitirá a miles de personas reencontrarse con sus principales éxitos musicales.

Nueve noches de pura cumbia

La agrupación liderada por Elmer, Andy y Christian Yaipén compartió el anuncio mediante sus redes sociales, donde publicaron un video promocional con las fechas de sus próximas presentaciones.

La noticia generó expectativa entre sus seguidores, especialmente porque no se tratará de un único espectáculo, sino de nueve noches consecutivas distribuidas en tres fines de semana.

Los conciertos tendrán como escenario el anfiteatro del Parque de la Exposición, ubicado en el Cercado de Lima. Este espacio recibirá a la orquesta originaria de Monsefú, que prepara una nueva serie de encuentros con el público capitalino.

A través de su publicación, los integrantes de la agrupación expresaron su entusiasmo por regresar a la capital: "¡Lima! Volvemos con 9 noches en el anfiteatro del Parque de la Exposición en abril del 2027", anunciaron.

¿Qué fechas ofrecerá Grupo 5 en Lima durante abril de 2027?

Los nueve espectáculos estarán distribuidos en tres fines de semana consecutivos. De esta manera, los fanáticos podrán elegir entre diferentes jornadas para asistir a los conciertos de la reconocida agrupación de cumbia.

El calendario anunciado comprende las siguientes fechas:

Primer fin de semana: viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril de 2027.

viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril de 2027. Segundo fin de semana: viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril de 2027.

viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril de 2027. Tercer fin de semana: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril de 2027.

Todas las presentaciones se realizarán en el anfiteatro del Parque de la Exposición. La programación permitirá que los seguidores tengan distintas alternativas para organizar su asistencia y disfrutar de las canciones que han acompañado la trayectoria musical de Grupo 5.

¿Cuándo comienza la venta de entradas y dónde comprarlas?

Los interesados en asistir a cualquiera de las nueve presentaciones deberán estar atentos al inicio de la venta de boletos. Según el anuncio promocional de la agrupación, las entradas estarán disponibles desde el miércoles 2 de diciembre de 2026, a partir de las 11:00 a. m.

La comercialización se realizará mediante la plataforma oficial de Teleticket, por lo que los seguidores podrán ingresar a este servicio para buscar los conciertos y realizar el procedimiento de compra.

Sin embargo, todavía existen detalles pendientes. Grupo 5 no ha comunicado cuánto costarán las entradas, cuáles serán las zonas habilitadas ni los horarios específicos de cada presentación. Esta información deberá ser confirmada posteriormente por los canales oficiales de la orquesta y la plataforma de venta.

En conclusión, Grupo 5 prepara uno de sus encuentros más extensos con el público limeño al programar nueve conciertos en abril de 2027. Mientras se aproxima el inicio de la venta de entradas, los seguidores deberán mantenerse atentos a los anuncios para conocer los precios y asegurar su asistencia a alguna de las fechas disponibles.