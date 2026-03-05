EE.UU. alerta a Latinoamérica: Gobierno indica que está listo para lanzar "ofensiva solo" contra los carteles

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, alertó a Latinoamérica que Washington se encuentra lista para lanzar una "ofensiva solo" contra los carteles en medio de su planificación militar en contra de los narcoterroristas.

EE.UU. advierte a Latinoamérica

En la conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles' en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, Pete Hegseth realizó un anunció que posiciona a Latinoamérica en la mira.

En ese sentido, Hegseth respaldó la nueva Doctrina Monroe o 'Donroe' del presidente Donald Trump donde justifica los ataques militares hacia narcotraficantes en América Latina.

"Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados", indicó el funcionario.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Estados Unidos avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar una "ofensiva solo" contra los carteles. pic.twitter.com/Xej1qaWP2l — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 5, 2026

El funcionario estadounidense demandó a las autoridades de la mayoría de los países de Latinoamérica, con excepción de México, Colombia y Brasil, deben "ir a la ofensiva contra los narcoterroristas".

En su intervención exhortó a las autoridades latinoamericanas a escalar sus ataques en contra de los grupos ligados al narcotráfico. "Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar", precisó.

Hegseth llama a ir hacia la ofensiva

Indicó que la conferencia tenía como fin acercar "más a nuestros países hacia un objetivo compartido" con el fin de combatir el narcotráfico "de manera agresiva".

Además, generó una comparación con el gobierno del expresidente Joe Biden en donde estimó que más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis de fentanilo y otras drogas.

El llamado por parte del funcionario norteamericano llega en un contexto de ataques militares en Medio Oriente, sin embargo, el gobierno norteamericano no pierde de vista las acciones ocurridas en Latinoamérica.

La conferencia ocurre días después en la primera operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador en contra de organizaciones "narcoterroristas" en Sudamérica.

Además, se estiman que la Administración de Trump ha dirigido al menos 44 ataques a embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, ataques que se enmarcan bajo la operación 'Lanza del sur'.