Milena Zárate asegura que su Greissy Ulloa no quiere a su hija: "Porque es del susodicho"

En entrevista con Magaly Medina, Milena Zárate afirmó que su hermana, Greissy Ulloa, no tiene sentimientos de cariño hacia su menor hija, debido a que es producto de su relación con Edwin Sierra.

En la última edición del programa "Magaly Tv la Firme", Milena Zárate no dudó en referirse a su hermana en varios puntos que ella considera críticos. La colombiana aseguró que un personal de la salud mental dijo que Greissy Ulloa sufriría de rasgos psicopáticos.

"El profesional que me está viendo a mi ha visto algunos videos de ella (Greissy), él me dice que ella tiene un trastorno de la personalidad narcisista y que puede tener hasta tener rasgos psicopáticos [...] Yo he decidido alejarme de ella, porque llegó al punto en que yo tenga que pedir garantías para mi vida", mencionó.