Natalia Salas es eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Después de cualquier mala noticia, si se puede"

Natalia Salas se convirtió en la sexta eliminada de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que fue el jurado Masías quién tomó dicha decisión.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' fue la temida noche de eliminación. Natalia Salas, Mr. Peet y Mónica Torres debían demostrar sus mejores dotes culinarios para salvarse de ser retirados de la competencia.

Javier Masías fue el encargado de anunciar el primer plato de la noche, el cual era cocinar Escabeche de pescado y para ello el conductor del programa, José Peláez, indicó que el tiempo de preparación era de 50 minutos.

Los participantes se mostraron nerviosos al tener que filetear el pescado, debido a que la carne es muy blanca y difícil de manejar, a excepción de Mr. Peet quién se mostró muy confiado.

Luego de que Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio prueben las diferentes sazones, llegaron a la conclusión de que Mónica Torres preparó el mejor escabeche y obtuvo el ansiado beneficio.

Para el segundo platillo de la noche, los participantes tuvieron la difícil tarea de, nuevamente, incursionar en el variado mundo de las proteínas, por ello, el siguiente reto fue preparar Ravioles de pichón.

Al inicio, los participantes se mostraron muy asustados debido a que ninguno había consumido esta clase de ave anteriormente, por ello, en medio de la preparación más de uno se frustró debido a que la masa de los ravioles no le salía. De igual manera, todos lograron terminar su platillo en el tiempo establecido.

Luego de que Masías, Rosinnelli y Bocchio prueben los 3 platillos, llegaron a la conclusión de quién debía ser la sexta persona en ser eliminada de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

El jurado decidió salvar a Mónica Torres en primera instancia, quedando Arévalo y Salas en el limbo. Finalmente, Javier indicó que Natalia era la sexta persona eliminada de la competencia.

"Ay que pena chicos. De verdad no me quería ir, siento que siento que he hecho lo mejor que he podido. Estoy bien contenta de haber estado aquí de haberlos conocido y de demostrarme que se puede, y quiero que sepan en sus casa que después de cualquier mala noticia, si se puede", dijo la actriz.