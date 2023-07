Magaly Medina tras decepcionarse de Greissy Ortega por no regresar a Perú: "Me la hizo"

19/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina informó que Greissy Ortega no regresó a Perú luego de que ella y su producción puedan conseguirle los pasajes de avión. La 'Urraca' mostró su decepción por haber creído en la colombiana.

Se echó para atrás

A pesar del drama que Greissy Ortega contó vivir, donde entre llantos suplicaba que Magaly Medina le consiga pasajes aéreos para que ella y sus 3 pequeños retornen al país, la colombiana decidió no hacerlo.

Según el reportaje de Magaly Tv La Firme, las lagrimas de Greissy habrían sido una actuación para llamar la atención de Ítalo Villaseca, su supuesto maltratador, debido a que una persona captó a la hermana de Milena Zárate en una cena familiar junto a su aún esposo.

Luego de dicha comida, Greissy llamó a la persona que le estaba donando los pasajes, que incluso le depositó dinero para que pague el sobrecargo de sus maletas, diciéndole que ya no iba a viajar y que por favor mintiera a la producción de la popular 'Urraca'.

"Por favor trata de hablarlo con ellos, o sea, de una manera diferente porque ahorita me van a llamar a gritarme y eso entonces dile que ha tenido un problema con un pasaje que se yo para que no me llamen a gritarme", le dice Greissy a la persona encargada de sus pasajes aéreos.

Habría mentido

Sin embargo, la versión que dio la colombiana a la producción de Magaly es que sus hijos no querían irse de los Estados Unidos sin despedirse de su papá. No obstante, la fotografía de la cena revelaría lo contrario.

"Pero el problema más grande que yo ayer hable con mi abogado, me dice que uno nunca sabe porque como yo tuve un problema en Perú, me deportaron, no vaya a ser que esa alerta reviva no se si usted podría hablar con los de Magaly eso, pero no hablo con ellos porque el reportero a veces se pone así medio déspota", expresó Greissy.

Sobre el tema de la deportación, la productora de 'Magaly Tv La Firme', mostró a la evidencia a la colombiana sobre su situación legal en nuestro país. Donde le aseguraron que no tendría ningún problema migratorio.

"Yo tengo todo organizado y si quieres te hago una videollamada [...] Yo hablé con el empresario y me dijo que había un problema que la chica que le tramitaba los pasajes una solamente mandó los 2 check-in de mis 2 hijos mayores, no el mío ni de mi hija porque no se que pasaba...", finalizó.

Ante esas declaraciones Magaly Medina se mostró muy decepcionada y molesta de que Greissy Ortega le haya mentido de esa manera, por ello se mostró muy efusiva cuando dijo "me la hizo".