¿Problemas con Jefferson Farfán? Darinka Ramírez lanza explosivo mensaje y un video de Luana

Jefferson Farfán volvió a hacer la noticia al estrenar su canal de YouTube enfocados. El futbolista reveló que tiene una cuarta hija llamada Luana, cuya madre responde al nombre de Darinka Ramírez, quien en las últimas horas publicó una controversial frase, ¿habrá tenido algún problema con el pelotero?

Darinka siempre ha mantenido un perfil bajo y alejada de la farándula, pero en los últimos días ganó mucha notoriedad por su vínculo con Farfán. Pese a que ambos tienen una hija en común, no se ha informado si tuvieron una relación, además, Jefferson aseguró recientemente que está completamente soltero.

La emprendedora utilizó su cuenta de Instagram para dejar entrever que ella es una persona que siempre obra con el bien, ¿a quién se lo habrá dedicado?

"Dios me enseñó que no siempre recibiré bien por bien, pero que siga actuando con amor que él me lo multiplicará", escribió.