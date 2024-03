¡No necesita de Tinelli! Milett Figueroa asegura que ella compra sus propias carteras de lujo

Milett Figueroa se ha encontrado en el ojo de la tormenta tras los rumores de que su relación anda en una crisis, por lo cual no desaprovecha la oportunidad de dar su versión en cada programa que es invitada. Sin embargo, esta vez, tuvo que revelar que es ella misma quien paga sus costosos objetos como carteras de lujo y no el argentino Marcelo Tinelli.

La modelo se hizo presente en el programa 'La Esquina del Var' y cuando se encontraba en su camerino dándose algunos retoques, fue consultada por la costosa cartera que estaba utilizando en ese momento, y si es que su actual pareja se la había regalado como una muestra de su amor.

Figueroa no dudó en afirmar que no todas las cosas de lujo que tiene sean regalos del "amor de su vida" sino que también se deben al esfuerzo y dedicación de su carrera como modelo y actriz, que en anteriores ocasiones señaló que le gustaría seguir mejorando.

"Esta es mía. Yo me la compré. Yo he ganado bien en mis épocas de realitys. Ganaba bien", afirmó Milett muy segura de sí misma y con orgullo al ser entrevistada por Omar Ruíz de Somocurcio.

Respecto a su reciente viaje a Perú, Milett no descartó retomar algunos proyectos en el país, especialmente si se tratan de actuaciones en telenovelas o series, pero que por el momento continuará su carrera en Argentina, donde la última semana participó en el Fashion Week deslumbrando a todos con su belleza.

La exchica reality también decidió recalcar que su relación con Tinelli "marcha de maravilla" y negó que tengan una crisis o se hayan separado. Asimismo, señaló que no le gusta hablar mucho de su relación y solo dedicarse a disfrutar de su etapa de enamorados, así como de cada una de las aventuras que vive al lado del popular 'Cabezón'.

Como se recuerda, en una anterior entrevista, Milett aseguró que Marcelo es su complemento, y que como cualquier pareja siempre aprenden uno del otro, y que están en "una etapa de la relación que recién están comenzando, aunque tengan ya bastante meses".

"Siempre trato de no comentar cosas. Estos días no hemos subido cosas, y es como que te dicen: ¿Sigues con Marcelo? ¿Estás con él? ¿Por qué no publican? Adoro que los fans siempre estén pendientes, pero yo no soy una persona que comparta mi vida todo el tiempo, pero sí trato de estar conectada a mis redes sociales", manifestó Milett.