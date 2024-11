Christian Cueva le DECLARÓ su amor a Pamela Franco y la deja en SHOCK: "La amo con toda mi alma"

04/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Paren todo! Christian Cueva acaba de confesar públicamente que ama con "toda su alma" a Pamela Franco. El pelotero no se guardó nada y reveló sus sentimientos por la cantante, con quien ha sido visto en múltiples ocasiones compartiendo momentos de suma complicidad. Por ello, 'Aladino' sorprendió a la cumbiambera con su insólita confesión.

Cueva confiesa que ama a la Franco

Durante una entrevista para un podcast, la intérprete de 'Dile la verdad' estaba contando algunos detalles de su relación con el jugador de Cienciano. No obstante, la producción de esta plataforma contactó al pelotero por llamada telefónica, en donde le preguntaron por sus sentimientos hacia la Franco. Grande fue la sorpresa de Pamela al escuchar lo que él confesaría.

" Quiero hacer las cosas bien con ella y con mi vida (...) Decirte (Pamela) que siempre voy a querer lo mejor para ella y que la amo con toda mi alma ", manifestó, dejando en shock a la cantante y desatando furor entre los presentes. No obstante, la Franco indicó que no escuchó lo dicho por su ya confirmada pareja.

Asimismo, el futbolista aseguró que brindará todo su apoyo a la carrera de la cantante, y que se siente feliz por los éxitos que tiene en sus conciertos. "Se me puso tímida", reveló respecto al beso que le dio en el cachete, cuya insólita reacción de la Franco se hizo viral en redes sociales.

Finalizada la intervención de 'Cuevita', Pamela reiteró que no había escuchado lo que dijo. Pese a ello, repitieron la escena y no evitó sonrojarse al oír las palabras del futbolista. "No sé que decir", dijo entre risas, asegurando que "siempre la pone así" y que no le desagradó su confesión. "Me pone nerviosa", añadió.

Cueva y la Franco 'oficializan'

La atención mediática que ha recibido la pareja surgió luego de su aparición en un concierto por Halloween. En dicho contexto, Pamela Franco se encontraba interpretando el tema que selló por completo su vínculo con 'Aladino', quien se encontraba disfrutando del show. De repente, él se aproximó a la artista, por lo que no dudó en demostrar el cariño que le tiene.

Además de robarle un beso en la mejilla, también se aprecia que la expareja de Pamela López la toma por la cintura, mirándola como si estuviera muy enamorado de ella. Cabe destacar que, aunque el momento causó furor, Franco Viera mostró incomodidad tras el romántico gesto.

Por todo lo expuesto, Christian Cueva fue consultado por sus sentimientos hacia Pamela Franco, asegurando que él quiere hacer las cosas bien y que la ama con toda su alma.