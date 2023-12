Milett Figueroa sobre los besos de Marcelo Tinelli a otras dos mujeres: "Son de mente abierta"

Milett Figueroa decidió pronunciarse por la reciente escena polémica protagonizada por su actual pareja, el argentino Marcelo Tinelli, quien dio besos a otras dos mujeres en una emisión de su programa 'Bailando 2023', sin tomar en cuenta cómo podría sentirse ella.

Durante su programa en vivo, el presentador argentino fue sorprendido por una de las bailarinas del staff, ya que no dudó en acercarse a él y darle un intenso beso en la boca.

Aunque quedó sorprendido y 'helado' por la acción, no todo quedó ahí, ya que otra mujer del público aprovechó el caos y se acercó al conductor argentino para robarle otro beso. A pesar de que trató de pedir disculpas a Milett, los fans de la exparticipante de 'Esto es Guerra' no tuvieron piedad en sus comentarios en un intento de defenderla y pidieron que la modelo "se vengue de forma inmediata".

Es por ello, que la exchica reality brindó una entrevista a un programa de espectáculos para recalcar que confía ciegamente en el popular 'Marce' y que los besos que le dieron sería parte del show, ya que en Argentina tienen una mentalidad mucha más abierta que en nuestro país.

Señaló que no está para nada molesta y que su relación se mantiene sólida, porque no vio nada malo en la presentación del programa de baile.

"No, no he visto nada que me pueda molestar a mí. Yo lo conozco a él y él nunca va a besar a nadie, a él le dan 'picos' y le roban 'picos', y él tampoco va a estar empujando a nadie. Es el show que él maneja. Acá (Argentina) un beso no es algo tan arriesgado como en Perú, acá son de mente abierta", expresó.