¡Misterio resuelto! Christian Cueva explica por qué estuvo en Chimbote con el papá de Pamela Franco

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva está en el ojo de la tormenta tras confirmarse que tuvo una relación con Pamela Franco. En medio de todos los rumores, un reconocido programa de espectáculos expuso videos donde se ve al futbolista con el papá de la cantante.

El popular Aladino se mostró afectado por el momento que está atravesando, pero ante todo quiso aclarar que la familia de Franco no tienen por qué ser metidos en el problema, y que sabiendo de lo que está sucediendo a su alrededor, es obvio que no ha actuado por mala intención. También aclaró que solo fue por negocios al norte del país.

"Tuve que estar en Chimbote y bueno yo conozco a la familia de ella y conocen a mi familia. Yo pido las disculpas, ellos no tienen absolutamente nada que ver, la relación que tienen desde la infancia es algo lindo, y les compete a ellos ( a sus familiares). El error fue que yo conocía a la hermana, fue un error", afirmó.

Irresponsabilidad de Cueva

Previo a la declaración de Christian, la cumbiambera salió salido a criticar al exjugador de Alianza Lima, mostrando incomodidad y fastidio ante su actitud, pues él sabía de la situación, pero aún así insistió en estar presente en diciembre de 2023.

"Yo lo que no entiendo es por qué él (Cueva) tenía que ir a mi casa sabiendo la verdad. La intención, yo no lo puedo decir, porque solamente él lo sabe, pero mi papá no tiene nada que ver", expresó Franco.

Pamela también no comprende el cómo Cueva no se toma nada enserio, pues no asume la responsabilidad de sus actos sabiendo que estaba en un triángulo amoroso.

"Todo lo toma a chiste, claramente para él es un vacilón, para él es un chiste eso, ni siquiera ha tenido conciencia de lo que iba a provocar, y creo que ni siquiera ahora tiene la conciencia de lo que ha provocado"

Lo que si mencionó es que ella realmente no conoce a la familia del jugador, sin embargo, su padre sí ha tenido contacto con el entorno cercano de Aladino porque han crecido en la misma ciudad trujillana.

"Mi papá ha crecido en Huamachuco, mi familia es de Huamachuco y Christian Cueva también. En el video no sale, pero también estaba el papá y el tío (de Cueva) haciendo música. Mi papá había recibido a sus amigos. Yo no los conozco, mi papá se conoce con su familia"

Tras estas declaraciones, Christian Cueva aclaró el por qué se le vio junto al papá de Pamela Franco, asumiendo la culpa de su irresponsabilidad y tratando de evitar que cuestionen a la familia de la cantante.