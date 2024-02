Christian Cueva arrepentido tras engañar a Pamela López con Pamela Franco: "Aún amo a mi esposa"

¡En su peor momento! Christian Cueva vive una pesadilla tras hacerse pública su infidelidad con Pamela Franco. El futbolista hizo una mea culpa y se enlazó, desde España, con el programa 'Mande Quien Mande' para pedir perdón, una vez más, a su esposa Pamela López y a sus hijos.

Cabe mencionar, que este es el segundo pronunciamiento del popular 'Aladino', puesto que tras las declaraciones de la cumbiambera, sacó un comunicado en Instagram donde se mostró arrepentido por el romance clandestino que mantuvo.

"Si bien hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella, nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera sanar", se lee en su publicación que compartió en redes sociales.

Durante su conversación con María Pía Copello, Christian Cueva aceptó su error y lamentó haberle causado este daño a su esposa e hijos. Asimismo, aseguró que los sentimientos hacia Pamela López no han cambiado.

"Me equivoqué muchas veces...Primero quiero pedirle perdón a Dios porque es el único que puede realmente darnos lo que nos merecemos. Me duele mucho, me duele en el alma, la verdad. Se trata de mi familia, se trata de una persona que amo, que aún amo, que es mi esposa", declaró el futbolista vía telefónica.