Pamela Franco responde a Cueva tras pedirle perdón a Pamela López: "Estamos de acuerdo que fue un error"

Pamela Franco se pronunció tras el comunicado que lanzó Christian Cueva para disculparse con su esposa, Pamela López. Asimismo, este 13 de febrero, el futbolista se enlazó con el programa 'Mande Quien Mande', donde repitió que su vínculo con la cumbiambera fue un error.

Por esta razón, la cantante decidió responderle al afamado 'Aladino' y se refirió a los descargos que él emitió en redes sociales.

María Pía Copello se enlazó con Pamela Franco para que diera su opinión sobre lo expuesto por Christian Cueva en su comunicado, donde la ninguneó y calificó de 'error' el romance que mantuvieron.

Asimismo, negó sentirse afectada por las declaraciones del futbolista y le dio la razón en decir que la relación clandestina que tuvieron fue un error.

"A estas alturas a mi no me afecta. Comprendo las palabras que ha puesto en su comunicado. Los dos estamos de acuerdo que fue un error y que los dos hemos tenido que aclararlo y culminar por completo. Yo quiero seguir adelante, ya es momento de cerrarlo por completo", agregó.

Christian Cueva, en su pronunciamiento, confesó que su vínculo con Pamela Franco llegó a su fin porque se dio cuenta de que estaba haciendo algo indebido y ello podía arruinar su relación con Pamela López, quien ya se encontraba embarazada de su segundo hijo.

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor", se lee en el comunicado.