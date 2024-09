Mónica Cabrejos se SINCERA sobre situación de Andrés Hurtado: "Me da mucha tristeza"

24/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La detención de Andrés Hurtado ha causado revuelo en varios rubros del interés nacional. La farándula, que lo acogió a mediados de los ochenta, no ha sido indiferente a su situación. Una de las figuras del espectáculo que ha salido a pronunciarse es Mónica Cabrejos, quien aseguró sentirse apenada por el popular 'Chibolín'.

Mónica Cabrejos apenada por 'Chibolín'

La exvedette, quien se encontraba en un evento promocional de bailarinas, prestó declaraciones para la prensa. Ella mencionó que fue invitada a esta actividad debido a su pasado lleno de plumas y lentejuelas. Asimismo, no puedo evitar recordar que fue gracias a Hurtado que ella dio el salto al mundo del espectáculo.

"Yo estoy aquí por la culpa de Andrés. Yo estaba en un concurso, y Andrés estaba buscando bailarinas para un circo, cuando yo tenía 16 años, me invitó al casting y me contrataron, él me llevó al mundo del baile. Es la verdad", comentó la también terapeuta.

Respecto a la situación legal que afronta el humorista, Cabrejos lamentó que su compañero sea señalado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. En esa línea, indicó que solo queda esperar la resolución judicial para ver qué ocurre con 'Chibolín'.

"Honestamente me da mucha tristeza ver a un compañero de tantos años en una situación así. Cuando un caso está judicializado, hay que esperar que sea la justicia quien decida si la detención es preliminar o de más tiempo. A todos nos toca esperar qué va a pasar"

Crítica a quienes niegan amistad con Hurtado

Pese a que no considera ser una amiga personal de Andrés Hurtado, Mónica indicó que él ha sido un muy buen compañero de trabajo. Asimismo, reveló que conoció a su esposa, la mamá de Génnesis y Josetty, cuando trabajaba en el elenco de JB.

"No es mi mejor amigo, pero sí es alguien a quien le tengo aprecio y cariño", añadió.

Por otro lado, descartó que ella le haya pedido algún favor; no obstante, cree firmemente que de haberlo hecho, él la hubiese apoyado. "Es más, sé que en un momento difícil, él me llamó, pero yo no le contesté porque no estaba en el momento de contestarle", mencionó.

"Conmigo siempre ha sido muy respetuoso. Creo que es una huachafería hacerse el que no lo conoce, que no tiene nada que ver, porque cada uno es responsable de lo que hace", sentenció.

Fue así que, en declaraciones para la prensa, Mónica Cabrejos mencionó sentirse apenada por la actual situación de su excompañero de trabajo, Andrés Hurtado 'Chibolín', quien está detenido preliminarmente.