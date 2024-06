Monique Pardo casi sufre un infarto debido a una impactante razón: "Tengo miedo"

La cantante Monique Pardo reveló en una entrevista cómo estuvo al borde de un infarto debido a una experiencia que la dejó profundamente afectada. "Tengo miedo", fueron las palabras con las que la artista describió el evento que la llevó a vivir momentos de angustia intensa. Aquí te contamos lo que le sucedió.

En conversación con El Popular, Monique Pardo declaró haber sido víctima de un vaciado total de su cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP), una acción que describió como devastadora para su subsistencia diaria.

"Me han vaciado mi cuenta. Era para mi comida, mi salud, tengo miedo que me dé un infarto", expresó con angustia la afectada artista.

La artista informó que el vaciado ocurrió a través de transferencias tipo Yape, una modalidad que le impidió utilizar su dinero incluso para necesidades inmediatas como pagar el taxi desde una clínica donde había recibido tratamiento médico.

Aunque la intérprete de 'Caramelo' no reveló el monto exacto por motivos de seguridad, destacó la urgencia de la situación que la llevó a buscar atención médica inmediata.

"Me han vaciado de mi cuenta del BCP en formato de Yape y estoy en cero. Por motivos de seguridad no te voy a dar el monto. Ahorita me están medicando. Yo acabo de volver de mi doctor y al querer pagar el taxi que me ha traído de la clínica, me salía que mi cuenta tenía inconvenientes", agregó.