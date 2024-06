Leslie Shaw reprocha a Rafael López Aliaga por no autorizar la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2024

18/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Marcha del Día del Orgullo LGBTIQ+ está programada para este sábado 29 de junio, pero enfrenta un obstáculo significativo: aún no ha recibido autorización de la Municipalidad de Lima. La reconocida actriz y cantante Leslie Shaw, quien ha sido una figura central en este evento en años anteriores, ha expresado su preocupación y enviado un mensaje al alcalde Rafael López Aliaga, instándolo a apoyar esta importante manifestación de diversidad y amor.

¿Qué dijo Leslie Shaw?

Durante una entrevista con Urpi-LR, Leslie Shaw manifestó su tristeza y descontento ante la falta de autorización para la marcha del Día del Orgullo Gay por parte de la Municipalidad de Lima. La cantante, conocida por su enérgica participación en estos eventos, expresó su deseo de que se realice este evento sin contratiempos.

"Me gusta estar con la gente, con la comunidad. Yo termino sudada de tanto bailar", comentó Leslie Shaw, mostrando su entusiasmo por el evento.

Junto a ella, Toñizonte, una figura icónica en la comunidad LGBTIQ+, también instó al alcalde Rafael López Aliaga a brindar el apoyo necesario. "Tiene que darnos el apoyo, no hacemos daño a nadie. Compartimos con gente gay, con gente hetero y quien quiere ver la marcha", subrayó.

Leslie Shaw aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje directo al alcalde Rafael López Aliaga. "Hay niveles alcalde, no se haga de rogar . No lo van a poder evitar. Respeten jerarquías. No hacemos daño a nadie ", sentenció la cantante.

Leslie Shaw espera que este año la marcha del Día del Orgullo Gay sea un éxito y que la Municipalidad de Lima otorgue la autorización necesaria.

Detalles de la Marcha del Orgullo

A pesar de la incertidumbre, los organizadores de la marcha han mantenido su compromiso con la celebración. El evento comenzará en Campo de Marte y culminará en la discoteca Valetodo Downtown con un concierto de Leslie Shaw. La cantante invitó a todos a participar y disfrutar de la celebración, prometiendo un espectáculo lleno de sus éxitos musicales.

¿Qué pasó en Marcha del Orgullo 2023?

Este año marca el segundo consecutivo en el que la Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la dirección del alcalde Rafael López Aliaga, no ha otorgado la aprobación para la Marcha del Orgullo.

Esta decisión ha generado descontento y preocupación entre los organizadores y participantes, quienes consideran la marcha una festividad internacional clave para la visibilidad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

La falta de autorización pone en riesgo la realización de un evento que promueve la inclusión, la igualdad y el respeto. Sin embargo, la comunidad y sus aliados se mantienen firmes en su determinación de llevar a cabo la marcha, destacando su carácter pacífico y su importancia social.

Leslie Shaw ha alzado su voz en un momento crucial, llamando al alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, a reconsiderar su posición y permitir que la Marcha del Orgullo se lleve a cabo sin trabas. La cantante, junto con la comunidad LGBTIQ+ y sus aliados, espera que este evento sea un éxito y continúe promoviendo un mensaje de amor, inclusión y respeto.