¡Nadie los para! Fanáticos de Taylor Swift anuncian marcha para traer 'The Eras Tour' al Perú

Los fanánticos de la famosa cantante americana, Taylor Swift, anunciaron que realizaran una marcha este sábado 10 de junio para lograr traer a la artista al Perú.

La cuenta de Twitter @SwiftProyectos compartió en su perfil que este fin de semana se realizará una "gran marcha swiftie" en la están invitados todos los fanáticos de la artista.

Según comentaron en el tweet, buscan promover la llegar de la cantante al Perú haciéndose notar masivamente. Por ello, señalaron que el lugar de encuentro será el Parque Kennedy a las 4:00 de la tarde.

🚨| MARCHA SWIFTIE 👀💜🎉 10/06 EL SÁBADO 10 DE JUNIO VAMOS A ESTAR REALIZANDO UNA GRAN MARCHA EN DONDE TODOS LOS SWIFTIES PERUANOS ESTÁN BIENVENIDOS. Vamos a promover la llegada de Taylor a Perú! BRING US TAYLOR TO PERU 🙆🏻 pic.twitter.com/icyrWhcIOT

"El sábado 10 de junio vamos a estar realizando una gran marcha en donde todoslos swifties peruanos están bienvenidos. Vamos a promover la llegada de Taylor a Perú! Bring us Taylor to Perú", se lee en el tweet de la cuenta.

De acuerdo al usuario, son más de 600 personas organizando a todo el grupo que se reuniría este sábado. Cabe resaltar que este grupo de swifties tendrá la libertad de traer sus propios carteles.

La marcha contará con dinámicas para que todos los seguidores de Taylor Swift se diviertan mientrás se hacen notar. Asimismo, mencionaron que tendrán "matching bracelets" para poder compartir en ellos.

Los swifties están dispuestos a hacer todo lo que está en sus manos para poder lograr traer a la artista. Así pues, además de la marcha, están recoletando firmas para el mismo propósito.

Es así que la plataforma change.org tiene un apartado especial para la petición de los fanáticos de la cantante, la cual ha logrado más de 16 mil firmas hasta el momento.

El conductor del programa digital Moloko Podcast, Carlos Orozco, se refirió a esta situación y señaló que las probabilidades de que la cantante llegue a territorio nacional son escasas, pese a la cantidad de 'swifties' aquí. Según señaló, sí se hizo el esfuerzo para que aterrice en Perú, pero la infraestructura del país habría complicado las negociaciones.

"Taylor Swift no va a venir al Perú. Sí hubo una intención de traerla, los empresarios peruanos querían traerla y hubo propuestas acorde. No es que no hubo plata, ha sido un tema de producción, de infraestructura, de condiciones. Taylor Swift necesita otras condiciones, otra acústica, otro sonido y otro despliegue que te pide el escenario", dijo.