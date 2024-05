Natalie Vértiz luce espectacular vestido en la alfombra roja de Cannes: "Llegó la noche más esperada"

Natalie Vértiz es una de las modelos más reconocidas en el Perú y recientemente anunció que estaba en Cannes para asistir al reconocido Festival de Cine que se realiza en la ciudad costera de Francia. La conductora de televisión mostró un hermoso vestido en la alfombra roja y fue alabada por sus seguidores.

Los días previos a su paseo por la alfombra roja, Natalie mostró su lujoso estilo de vida junto a otras famosas influencers que llegaron de todas todas partes del mundo, también visitó algunos castillos de la zona y se fue a tomar el té luciendo un costoso vestido.

A través de esas historias de Instagram, Natalie Vértiz mostró que apostó por un vestido de Manish Malhotr, un conocido diseñador de modas indio. El traje era de un color rojo vino y tenía pedrería bordada por todo el cuerpo, además de una gran cola que terminaba abultada, además, llevó el cabello suelto y acomodado hacia atrás, mientras que para los accesorios optó por unos pendientes pequeños y discretos.

La reacción de sus seguidores fue muy positiva ya que muchos la alabaron por ser la única peruana que representa a nuestro país en Cannes.

"Dios mío mi reina te mereces eso y más", "Me muero!!!! Espectacular natiii", "MY JAW IS LITERALLY ON THE FLOOR MY GIRL", "eres de otro planeta amiga, derritiéndome en 3,2,1...", "Demasiado espectacular", "Dios mío mi reina te mereces eso y más", expresaron.