Néstor Villanueva revela que está en busca de pareja y lo trolean: Que sea trabajadora para que te mantenga

Néstor Villanueva decidió renovar su documento de identidad para que su estado civil aparezca como divorciado. El cantante de cumbia reconoció que encontrar una pareja sería difícil debido a la reputación negativa que le habían dado Florcita Polo y Susy Díaz. Sin embargo, no esperaba la abrumadora burla por parte de las personas que escucharon la entrevista.

"No me van hacer caso porque me han dicho de todo y qué mujer se va querer acercar a mi (...) (Busco) Una persona de buenos sentimientos, noble, sencilla, buena onda (¿Que sea trabajadora?) Así es (para que te mantenga dicen) jajajaja esa señora", expresó.

Cuando se le preguntó sobre la acusación de su expareja Florcita Polo, quien afirmó que el cantante le debe una cantidad superior a los 30 mil soles, Néstor Villanueva subrayó que el asunto está en manos de sus abogados.

"Mira eso está en manos del abogado, no voy hablar de temas personales, a mi me parece mal que se siga exponiendo cosas como buscando defenderse", manifestó.

Durante una aparición en el programa "América Hoy", Florcita Polo reveló que Néstor Villanueva le tomó prestados 30 mil soles para cubrir una deuda relacionada con su departamento, pero nunca le devolvió ni un solo sol.

"Quizá el señor me sacó dinero a mí, pero a mi mamá, no. Ya me cansé, señor Néstor. Usted sabe que me sacó dinero. Le presté 30 mil soles para paga la inicial de su departamento y aún no me devuelve", sentenció.