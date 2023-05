¡Drástica Decisión! Florcita Polo quita el apellido paterno de sus hijos con Néstor Villanueva

Florcita Polo ha tomado una fuerte medida en redes sociales, porque decidió quitar el apellido de Néstor Villanueva del nombre de uno de sus pequeños hijos.

La hija de Susy Díaz, viene protagonizando nuevos dimes y diretes con el cantante de cumbia, pese a que ambos ya están oficialmente divorciados, y anunció que lo denunció por presunto maltrato físico y psicológico contra ella y sus dos hijos. Asimismo, ella lo acusó de no pasarle pensión.

En sus redes sociales, la popular Flor se fue con todo y fue tajante al decidir quitar el apellido 'Villanueva' del nombre de sus pequeños en una publicación que hizo de un collage musicalizado de 'Acróstico', la nueva canción de Shakira y sus pequeños Milan y Sasha.

Este hecho fue visto al aire en una nota emitida durante la última edición del programa 'América Hoy', este jueves 18 de mayo. En este se pudo leer una clara indirecta de Florcita Polo a Néstor Villanueva, luego de ver cómo estaba etiquetando uno de los nombres de sus hijos en una historia de instagram.

En este caso, se pudo ver que el menor ahora tenía nuevos apellidos como nombre de usuario, si bien mantiene el de su madre, 'Polo', este cambió de lugar y está en el que debería leerse el apellido del padre, por lo que se lee: 'A. Polo Díaz'.

En el Perú existen cientos de razones por las que una persona desea quitarse el apellido de su progenitor. De la misma forma, madres que tuvieron que asumir un doble rol en la crianza de un hijo se preguntan si esta posibilidad puede ser sustentada por motivos de abandono por parte de la persona que no asumió su rol paternal.

Al respecto el especialista en leyes, Marcos Gabriel Galán Paiva, mencionó no existe como tal el "quitarse" el apellido ya sea de la madre o padre. "El término correcto sería cambiarse el apellido. Eso si se puede hacer cuando uno adquiere la mayoría de edad", sostuvo.

"Si lo que se quiere es cambiar totalmente el apellido se establece mediante una demanda ante un Juez de Paz Letrado. Este proceso mediante un proceso no contencioso donde no se demanda al progenitor sino que se ingresa como una solicitud al juez. Es decir, no hay una parte demandada", indicó el abogado.