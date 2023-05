Nestor Villanueva lloró al saber que sus hijos no usan su apellido: "Sigo en terapia"

No la pasa bien estos días. El cantante de cumbia, Nestor Villanueva, confesó en una entrevista con un medio local que lloró al enterarse que sus hijos ya no usan su apellido en Instagram, esto por decisión de su exesposa, Flor Polo, con quien tiene una disputa pública hace varios meses por su separación y posterior divorcio.

Nestor Villanueva brindó una entrevista a un medio local, donde expresó que no la pasó nada bien al enterarse de tan desagradable noticia, y hasta no pudo evitar llorar, porque le es difícil sobrellevar la situación.

"Sí (la pasé mal), me van a hacer llorar otra vez. Todos saben cuál ha sido la relación que tuve con mis hijos. Lamentablemente, hoy no están conmigo, por toda esta situación que estoy viviendo (...) Sigo en terapia porque no es fácil afrontar todo esto", empezó diciendo.