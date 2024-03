¡Ni judas se atrevió a tanto! Gino Assereto ingresa a 'El Gran Chef Famosos' y olvida 'EEG' con despectivo comentario

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'El Gran Chef Famosos' se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la TV peruana, por ello, ya tiene lista una nueva temporada que se estrenará en los próximos días. A pedido de todo el público, ya se dio un adelanto de las figuras que serán parte de esta edición y muchos quedaron atónitos al saber que Gino Assereto será uno de ellos.

Como se sabe, Gino Assereto fue una de las figuras más importantes de 'Esto es Guerra', competencia directa del concurso culinario, sin embargo, decidió dejar atrás esta etapa y probar un nuevo reto en la cocina.

Gino Assereto en 'El Gran Chef Famosos'

Gino Assereto fue presentado como el nuevo jale de 'El Gran Chef Famosos' y habló sobre su decisión de salir de EEG, pues era uno de los Guerreros históricos y su salida representa una gran baja para el programa. Asimismo, explicó que ya cumplió con su rol en la competencia y ahora prefiere otros aires.

"La vida siempre se cierran ciclos. Los últimos años pude demostrarme personalmente que todo lo que me proponga lo podía conseguir, me propuse ser el mejor, lo logré por dos años seguidos", expresó al inicio.

Además, mencionó que llegó un punto en el que ya no iba a poder dar más en un lugar, por lo que llegar a un espacio nuevo le daría la oportunidad de aprender más. "La vida me dijo, ya no tienes nada que aprender ahí, te vamos a poner en otro lado distinto donde vas a aprender cosas nuevas experiencias nuevas", agregó en conversación con Infobae.

Quiere la 'Olla de Oro'

Asimismo, el afamado 'Tiburón' aseguró que dará lo mejor de sí en la competencia y sueña con llevarse la tan ansiada 'Olla de Oro', pues ha visto que sus excompañeros de reality, así como Austin Palao, ha podido cumplir un buen rol en el programa.

"Vengo con la misma mentalidad de demostrarme que si se puede y quién sabe por ahí doy la sorpresa y llego a la final, sería increíble ganar. Si no me quedo con la experiencia", finalizó.