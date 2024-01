Nicola lanza dardo que iría dirigido a Guty Carrera: "Filtraba mis conversaciones con la prensa de Perú"

El ingreso de Guty Carrera a 'La casa de los famosos 4' ha causado revuelo en México, debido a que se espera que logre una simpatía similar a la que obtuvo Nicola Porcella. Sin embargo, parece que los dos peruanos que buscaron suerte en tierras aztecas no se llevan bien y el excapitán de las cobras lanzó una fuerte acusación, que iría dirigida a Guty, en TikTok.

El amigo finalista de 'La casa de los famosos 3' decidió contar algunas anécdotas que vivió cuando llegó a México para unirse a la competencia de Guerreros (programa similar a 'EEG'). Según dijo, sus conversaciones de camerinos se filtraban a la prensa peruana, lo cual la pareció muy extraño.

"Yo conversaba mucho en el camerino de Guerreros y la prensa de Perú se enteraba. Entonces, yo decía 'me parece algo extraño'. Luego me contaron que había una persona que trabajó conmigo que era muy cercana a Perú, filtraba mis conversaciones con la prensa", reveló.

En otro momento del video, Porcella dijo prefiere mantener el nombre de la persona en reserva; no obstante, afirmó que la figura en cuestión ha contactado a su amiga Wendy Guevara y eso le pareció raro porque anteriormente había dicho que no se prestaría a interactuar con una persona transexual.

"Tal persona buscó a mi amiga Wendy y me dice qué raro que haya buscado a Wendy porque cuando tú estabas en 'La Casa de los Famosos' la última conversación que tuve con la otra persona fue que jamás entraría a una casa a hacer show con una persona trans", explicó.

En esa misma línea, aseguró que ya advirtió de la situación a la influencer mexicana. "Me pareció super raro porque ahora pidió ayuda de Wendy, saben que ella es mi hermana y le dije 'tú sabes que contigo no se van a meter' porque saben cómo soy yo con mi gente", agregó.

Finalmente, el exguerrero dijo que se siente fastidiado que muchas personas se quieran aprovechar de la imagen suya o de sus amigos para ganar popularidad y advirtió a todos que no se metan son su gente.

"Tengan cuidado con las cosas que dicen, no hay que tratar de aprovecharse de los demás. Me dolió que digan eso de Wendy. Le hice escuchar a Wendy de lo que dijo, ya saben a quién apoyar y a quien no", concluyó.