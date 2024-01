¿Natalie Vértiz se arrepiente de haber transmitido su primer parto en TV nacional?: "Era chibola ingenua"

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana y su relación empezó con 'Esto es Guerra'. Poco después de hacer oficial su romance, la pareja decidió tener un hijo y el parto de la modelo fue televisado por el programa de compatencia y por primera vez, ella se atreve a opinar sobre aquella decisión que tomó hace 10 años.

Hace unos días, la modelo brindó una entrevista a un conocido medio local y recordó que se convirtió en madre por primera vez a los 22 años; además, ella y Yaco se casaron en una ostentosa cermonia, la cual también fue televisada e incluso se la consideró 'La boda del año'; ahora, la influencer contó cuales fueron los motivos que la llevaron a tomar dichas decisiones.

Después que Natalie aceptara televisar el nacimiento de su primer bebé, lo cual significó exponerlo desde su primer día de vida, muchas personas criticaron este hecho. Sin embargo, la ex Miss Perú resaltó que esto no se volverá a repetir y ha aprendido que debe mantener en privado varios aspectos de su vida.

"En ese momento era más chibola, más ingenua. No la mujer que soy hoy. Ahora cuido más todo lo que expongo y la energía a la que está expuesta mi familia", explicó.

En esa misma línea, descartó que se arrepienta de haber tomado aquellas decisiones, ya que era lo que quería ene se momento de su vida y sentía que el mostrar ese momento tan íntimo en televisión era un apoyo emocional.

"Ahora cuido más todo lo que expongo y la energía a la que está expuesta mi familia. Sin embargo, no me arrepiento de haberlo hecho con Liam. Creo que, en ese momento, televisar el parto en lugar de presionarme me hizo sentir sostenida, acompañada (...) Era el cariño que necesitaba", agregó.