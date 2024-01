¡No soportó! Guty explota contra programa argentino por preguntas sobre Milett: "Me vale tres pepinos"

Guty Carrera estuvo un par de días en Lima, disfrutando de unas cortas vacaciones. Durante ese tiempo, se presentó en un conocido espacio de espectáculos para hablar de su carrera artística, sus relaciones sentimentales y adicionalmente de Milett Figueroa.

En conversación con el periodista Samuel Suárez para su canal de YouTube 'Instarándula', el 'exguerrero' narró con detalles lo sucedido con el programa argentino, el cual lo contactó para hacerle preguntas sobre la modelo peruana.

Al respecto, aseguró que dicho magazine le vale 'tres hectáreas de pepino' porque jamás salió de él comunicarse para hablar de la Figueroa y que, al contrario, siempre fueron ellos los interesados.

"Me vale tres hectáreas de pepinos el programa ese. Me hablaron de ese programa y yo recibí la invitación. Yo no llamé ni me acerqué a nadie y yo no tengo ningún problema, siempre voy a hablar bien de ella", señaló el hijo de Edith Tapia.