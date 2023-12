Nicola Porcella deja al descubierto cómo regaña a su hijo al olvidar apagar el micrófono: "Haz lo que quieras"

El pasado 16 de diciembre, la Teletón México 2023 atrajo la atención de miles de espectadores, y uno de los momentos más destacados fue protagonizado por Nicola Porcella. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser un pequeño percance durante el evento benéfico se convirtió en un emotivo episodio cuando el peruano dejó su micrófono abierto mientras regañaba a su hijo. Todo esto durante una llamada con varios panelistas, incluyendo a su amiga Wendy Guevara.

El incidente tuvo lugar cuando Nicola Porcella, creyendo que su micrófono estaba apagado, llamaba la atención de su hijo Adriano. El regaño paternal resonó en medio de la transmisión, sorprendiendo tanto a los conductores como a los espectadores.

"Me llaman y estoy todo preocupado. Ya, por favor, hijo. No te estoy gritando, te estoy diciendo que no hagas esas cosas, que no juegues así porque puede pasar un accidente. Puede ser muy peligroso, por favor. ¿Ya? Te lo pido, por favor. Gracias hijito, juega tranquilo. No asustes a nadie. Te amo mucho, ¿ya? Chau, mi amor, te amo. Haz lo que quieras, pon la casa si quieres, es tu casa", se le escuchó decir con ternura.