¡No cree en su amor! Pamela López asegura que Pamela Franco usa a Christian Cueva para "facturar"

15/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sigue captando la atención de todos y esta vez tras sus recientes declaraciones sobre Christian Cueva, quien actualmente mantendría una relación con la cantante Pamela Franco. La trujillana aseguró que la 'cumbiambera' solo estaría con el futbolista para "seguir facturando".

¿Pamela Franco usa a Christian Cueva para facturar?

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, generó gran controversia en la farándula tras brindar una entrevista a un programa televisivo para contar todos los detalles de su fallido matrimonio por las "infidelidades" del 'pelotero'.

Una de las preguntas, como era de esperarse, era relacionado con el amor que profesan el popular 'Aladino' con Pamela Franco públicamente tanto en sus presentaciones musicales como en redes sociales, y que incluso él afirmó que la artista era "su primer amor". Es tras ello, que López Solórzano no dudó en señalar "que no cree en su relación".

Incluso, se animó a decir, detrás de cámaras, que el padre de sus hijos estaría 'cegado' hasta el punto de dejarse ser utilizado por Pamela Franco para poder seguir generando grandes ganancias económicas.

"Ah, sí, lo está usando... es un bruto... totalmente", manifestó en clara alusión a la relación de su expareja con la cumbiambera . López también se refirió a las constantes salidas nocturnas del futbolista: "Esa era mi pelea de todos los años, justamente yo paré eso, ¿no?, sus excesos".

Pamela López REITERA romance entre Cueva y Melissa Klug

Pero no todo quedó ahí, ya que otra impactante revelación fue que Christian Cueva, en su intento de poder recuperar su relación con Pamela López en un viaje a España, le "afirmó haber tenido un desliz con Melissa Klug" en el pasado.

"El año pasado, cuando sucedió todo (el escándalo de Pamela Franco), el padre de mis hijos estaba en España rehabilitándose y buscando mi perdón a toda costa. (...) Me aceptó lo de Melissa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas", señaló.

Esta postura de la trujillana generó la molestia e incomodidad de la 'Blanca de Chucuito', quien decidió "querellarla" y dejar el asunto en su defensa legal, ya que rechaza rotundamente haber tenido un amorío con el jugador de Cienciano.

¿Christian Cueva negó romance con Pamela Franco?

López Solórzano también aseguró que, a pesar de las pruebas en su contra, 'Cuevita' le juraba que "no conocía" a la cantante de cumbia y no mantuvo alguna relación extramatrimonial con ella. Incluso, le habría jurado por sus hijos que decía la verdad.

"A mí toda la vida me la negó. (...) Juraba por la vida de sus hijos, que no la conocía de ninguna forma, de que no había forma de que él podía tener algo con ella", señaló.

De esta manera, Pamela López vuelve a llamar la atención de la farándula local tras asegurar que Pamela Franco solo tendría un romance con Christian Cueva para "poder seguir facturando".