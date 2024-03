¡No se guarda nada! Magaly Medina critica a Vanessa López por preferir "carteras" sobre su "dignidad"

27/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La presentadora Magaly Medina no dudó al expresar su postura respecto al comportamiento de Vanessa López, quien recientemente compartió en redes sociales las lujosas carteras de diseñador que Jhonny Silva le había obsequiado.

Este acontecimiento tuvo lugar poco después de que las cámaras de 'Magaly TV La Firme' sorprendieran a Silva en su residencia con una mujer desnuda. Y luego de las posteriores disculpas públicas que ofreció en una entrevista.

Magaly cuestiona su dignidad

En su último programa, emitido el 26 de marzo, Medina puso en tela de juicio la actitud de López, planteando si su "dignidad" realmente puede ser equiparada al valor monetario de las carteras exhibidas, además de un anillo también de gran valor económico. La presentadora enfatizó que esto podría insinuar que López valora más el dinero que le provee Silva que su propia integridad.

"Y mostró unas carteritas como diciendo que le obligó a comprarte más de 35 mil soles en carteras en tan solo un mes. ¿Y? Su dignidad vale unas cuantas carteras, un anillo. No importa el precio. La dignidad no debe valer ni carteras ni viajes, ni relojes, no debe valer ningún tipo de joya, nada", enfatizó.

¿Vanessa perdona infidelidad?

Magaly Medina prosiguió con su crítica directa hacia Vanessa López, quien aparentemente ha optado por perdonar a Jhonny Silva a pesar de la exposición pública de su infidelidad.

"Ella parece que está más interesada que le compre cosas que la humillación pública. El tipo estuvo con una calata. Eso es no amarse nada, no quererse nada o querer más la billetera de ese tipo", afirmó la conductora.

¿Quién es Jhonny Silva?

De acuerdo con las informaciones proporcionadas por Magaly Medina, el ahora reconocido Jhonny, de 33 años, ha estado implicado en incidentes anteriores, como una detención policial en 2018 por conducir bajo los efectos del alcohol. Hasta el momento, la ocupación precisa de Silva Romero sigue siendo desconocida, aunque se sabe que goza de un sólido estatus económico.

Esto se refleja en los lujosos obsequios que ha otorgado a Vanessa López, que incluyen pulseras valuadas en 35 mil soles, viajes a destinos como Miami y, lo más destacado, la organización de una fastuosa fiesta para la hija de López, un evento que se estima que superó los 15 mil soles en costos.

Actualmente se encuentra en medio de la controversia surgida recientemente por las imágenes acompañado de una mujer desnuda en la piscina de su residencia, a pesar de ser conocido públicamente como la pareja sentimental de la modelo.

Es por ello que Magaly Medina no dudó al expresar su postura respecto al comportamiento de Vanessa López, quien recientemente compartió en redes sociales las lujosas carteras de diseñador que Jhonny Silva le había obsequiado.