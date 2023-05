''No lo aturdan'': Melissa Loza presenta a su pareja en público y advierte que no pertenece al medio

10/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Loza, una de las emblemáticas integrantes del relity ''Esto es Guerra'' se encuentra atravesando por un gran momento, sobre todo en el ámbito amoroso, pues lleva una sólida relación con Juan Diego Álvarez, del cual se sabe muy poco.

Y es que él no pertenece al medio televisivo y mucho menos suele ser activo en redes sociales, además la guerrera tampoco suele hablar mucho de su vida privada.

Mantienen una sólida relación

Llevan juntos más de cinco años y además tienen una hija. Como se sabe, años atrás, ellos se vieron envueltos en una polémica dentro de la farándula debido a que Álvarez fue involucrado y detenido por un problema con su hermano.

¿Quién es Juan Diego Álvarez?

Actualmente se sabe muy poco de él, pues no suele ser una persona muy activa en redes y lo que publica no muestra nada acerca de su vida. Además de que Melissa Loza no ha dado mayor detalles de quién es él.

Sin embargo, el fin de semana todo eso cambió, pues ambos llegaron juntos a la obra ''Cancelados'' protagonizada por Johanna San Miguel y Carlos Carlín.

En el evento, muchos medios buscaban recoger la opinión de la guerrera sobre la nueva obra, mientras que Juan Diego Álvarez estuvo acompañándola, siendo aprovechado el momento por las cámaras de un conocido medio local para conocerlo.

Al notar ello, la modelo no dudó en hacer un pedido especial al medio televisivo para evitar la incomodidad de su pareja.

"Él no es de televisión así que no me lo aturdan" señaló la mayor de las Loza a las cámaras del medio que la entrevistaba.

Melissa Loza vive excelente momento en la TV peruana

Durante la transmisión del programa ''Esto es Guerra'' se da un segmento llamado ''Baila conmigo'', el cual inició el pasado ocho de mayo y cuenta con jurados muy importantes como Maricarmen Marín y la cantante salsera Yahaira Plasencia.

Es así que, en cada enfrentamiento, los participantes deben bailar un ritmo diferente para poder sumar puntaje. Entre los competidores, la primera pareja en salir al ruedo fue Melissa Loza y Mario Irivarren, quienes sorprendieron al jurado y sus demás compañeros con la popular canción ''La dueña del swing''.

Lo que vino después, solo fueron comentarios alagando tu talento y destacando su gran estilo al bailar. Maricarmen Marín expresó que Melissa Loza era realmente una 'diosa' y que tuvo una gran energía al salir.

A su vez, Yahaira Plasencia también tuvo buenos comentarios hacia 'La Loza' indicando que sus movimientos al bailar eran ''precisos, técnicos y sabrosos''.