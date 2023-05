Miguel Arce niega volver a ''Esto es Guerra'' por estar enfocado en la actuación

Esta tarde, Miguel Arce fue invitado al set de ''Amor y Fuego'' para contestar las atrevidas preguntas hechas por Rodrigo González y Gigi Mitre.

El recordado ''Thor'' decidió contar acerca de su experiencia en los realities donde participó años atrás. Además de ello, reveló que durante su paso por la televisión, algunos productores realizaron malas jugadas en contra de su persona, aludiendo a Peter Fajardo.

Arce descartó totalmente volver al reality del canal 04, luego de que el presentador de Willax insinuara que así como regresaron exguerreros, existía también la posibilidad de que el actor vuelva.

Además de ello, dio a conocer las razones por las que habría decidido no volver al programa televisivo.

Primero no creo que me llamen, no creo que les sirva. Y segundo, no creo que me sirvan a mí, agregó.