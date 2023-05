'Robotín' reaccionó al vídeo en el que su expareja 'Robotina' se besa con conocido tiktoker

El pasado lunes nueve de mayo, los 'urracos' de ''Magaly TV: La Firme'' abordaron al popular 'Robotín' mientras regresaba a su casa para saber su opinión acerca del 'chape' que protagonizó su expareja Karelys Molina más conocida como 'Robotina' con el tiktoker 'Miguelito Perú' durante una transmisión en vivo.

Y es que luego de que ambos terminaran su relación, cada quien se encuentra actualmente rehaciendo su vida.

El popular 'Robotín' no dudó en dar su opinión acerca de lo ocurrido mientras le mostraban el vídeo.

''Aunque no lo creas, me doy cuenta que yo beso más rico'' respondió el comediante al 'urraco' de Magaly.

Además de ello, aseguró que la situación parecía fingida y lo hacía por sacarle pica.

Hace un par de días, 'Robotín' colgó un vídeo a la plataforma de TikTok, en el que besa a una chica de nombre Antonella, a quien primero le ocultó la cara y tras ser viralizado el vídeo de su expareja besándose con otro, decidió también mostrar el rostro de su acompañante.

Debido a esto, el comendiante aseguró que es su amiga y la está conociendo.

Karelys Molina también comentó acerca del vídeo publicado por Alan Castillo en su cuenta personal.

''Quien será esa chica? Bien por él, yo me alegro. Felicidades por él, con razón está ocupado y ya no me busca, gracias por eso'', señaló la influencer.

A lo que él respondió que no la ha vuelto a buscar.

''¿Ya no me busca? ¿Te digo dónde vive? A tres cuadras de acá. Si yo fuera un tóxico, si quisiera regresar con ella, voy y toco su puerta, pero yo vivo acá y en unos días ya me estoy mudando porque no quiero estar cerca de la chusma'', comentó a las cámaras de la 'urraca'.