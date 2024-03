¿En crisis? Milett Figueroa deslumbró en su debut como modelo en Buenos Aires sin Marcelo Tinelli

17/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa encantó a todos con su elegancia durante su debut en la pasarela del Argentina Fashion Week tras lucir un vestido de novia. La modelo fue aplaudida por todos los presentes, pero llamó la atención que Marcelo Tinelli, "el amor de su vida" no estuviera en un momento tan importante para ella.

¡Desfile en Argentina!

La exchica reality se convirtió en una de las celebridades más relevantes en la farándula nacional e internacional, especialmente después de su participación en el programa 'Bailando 2023' donde conoció a su actual pareja y oficializó su relación con Tinelli. Tras el fin del reality de baile, Milett decidió seguir con otros proyectos y esta vez lanzarse como modelo en tierras extranjeras en el desfile de Luxury que se llevó a cabo en el Hipódromo de Palermo.

Milett en el desfile de Argentina Fashion Week.

Milett se mostró emocionada y feliz de haber lucido el vestido de novia de la diseñadora Verónica de la Canal en la apertura del Fashion Week, cuyo tema era "cartas de amor en tiempos de guerra", por el cual su vestuario llevaba transparencias con estampado de flores plateadas y el corset que realzaba su figura fueron elogiados en el evento.

"Increíble, me encanta la pasarela. Con 'Vero' me sentí cómoda y su vestuario de temática romántica. Lo hemos disfrutado como una experiencia hermosa (...). Aquí hay de todo, hay extravagancia, el romanticismo. Sobre todo me encanta ser espectadora. Además de ser modelo, me gusta consumir la moda. En Argentina hay para todos los gustos. Así que siempre hay algo para mostrar", expresó la modelo peruana.

Además, la modelo y actriz reveló que confía en que su pareja pueda acompañarla en futuros eventos importantes para su carrera, y como lo ha reiterado en otras ocasiones, "es su complemento, un hombre cariño y atento".

¿Por qué no estuvo Tinelli?

Figueroa no solo llamó la atención por su elegancia y belleza en la pasarela sino también porque todos consideraban que su pareja estaría junto a ella en un día tan importante para su carrera artística, pero al final no fue así, por lo cual, la modelo tuvo que revelar la verdadera razón de la ausencia de Marcelo Tinelli.

"Tenía que venir, pero tuvo un compromiso y se le complicó. Pensó que iba a ser de noche, pero fue en la tarde, así que lamentablemente no pudo acompañarnos, pero seguramente en otra oportunidad podrá", expresó a 'Caras'.

Mientras tanto, ese mismo día, Tinelli compartió imágenes en sus redes sociales de la celebración que realizaba en su hogar por el cumpleaños de su hijo Francisco y descartó una posible ruptura de su relación con Milett.

¡No descarta boda!

Por su parte, Milett aseguró que no descarta la idea de casarse en un futuro con Marcelo y que incluso le gustaría poder formar una familia, pero que por el momento se encuentra enfocada en su carrera como actriz y modelo.

"¿Con el amor de mi vida? Obviamente me gustaría casarme. (...) Más adelante me encantaría (tener hijos), pero primero tengo unos proyectos en mente. Antes de ser mamá, quiero sentirme completa en todos los sentidos, no solamente con mi pareja. Quiero sacar unos proyectos y ahí recién pensar en ser mamá", explicó Milett con una sonrisa.

De esta manera, Milett Figueroa sigue deslumbrando a todos con su belleza y esta vez en su debut como modelo en Argentina. Sin embargo, a pesar de que negó una crisis en su relación, la ausencia de Marcelo Tinelli en un evento tan importante sorprendió a todos dejando abierta nuevamente la posibilidad de que las cosas no van bien como ambos aseguraron días previos al Fashion Week.