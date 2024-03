¿Terminó con Milett Figueroa? Marcelo Tinelli sorprende a todos con su contundente respuesta

11/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa vuelve a remecer la farándula nacional e internacional tras los rumores de una posible crisis entre la pareja y que incluso habrían optado por separarse definitivamente, por lo cual, el conductor argentino no dudó en mostrar su molestia y dar detalles sobre qué sucede realmente entre él y la modelo peruana.

¿Crisis en la relación?

El popular 'Cabezón' asistió al desfile de Ginebra en Bafweek 2024, la marca de otra de sus hijas, Micaela Tinelli, sin Milett, por lo cual, levantó las sospechas de que las cosas en su relación "no es color de rosa", ya que no es la primera vez que acude a un evento importante sin ella como en la despedida de soltera de su hija Cande.

Al ser interceptado por la prensa de su país para conocer qué le pareció el desfile de sus tres hijos, Marcelo aprovechó la oportunidad para desmentir que entre él y la exchica reality exista un conflicto y que, todo lo contrario, están más felices que nunca.

"Es muy lindo estar acá. Ver acá a tres de mis hijos con participación activa, me siento muy orgulloso. (...) Vine solo, sí. Me preguntó Ángel si me separé y le dije que no. Entonces no entiendo por qué me preguntás de nuevo", contestó de forma incómoda aclarando los rumores.

Asimismo, Tinelli señaló que no siempre podrán verlos juntos, ya que Milett también tiene otros compromisos y que no concuerdan con su agenda, pero no están separados como anunciaron en sus medios.

"Milett está con amigos. Termino acá y la voy a buscar. No me separé, para nada. Cuando chequeás con la fuente y te dicen que no, es no. Yo no voy a mentirles a ustedes, ahora la voy a buscar a San Isidro a Milett. No estoy separado, para nada", comentó el argentino para el programa 'LAM'.

Comparte su felicidad en redes

Marcelo no dudó en compartir en su cuenta de Instagram una fotografía del día de playa que compartió con "el amor de su vida", el sábado pasado donde ambos se lucen felices de compartir una nueva aventura juntos y tratando de desmentir que exista un problema en su relación.

"Sábado con Milett (y un corazón rojo)", se lee en la descripción colocada por el conductor argentino, a lo cual, la exparticipante de 'Bailando 2023' respondió con un "mi amor".

Marcelo Tinelli desmiente separación con Milett Figueroa.

Milett se pronuncia sobre su relación

Por su parte, la modelo Milett Figueroa también decidió romper su silencio y compartir en sus redes sociales una fotografía del detalle que su pareja tuvo para ella en el marco del 'Día Internacional de la Mujer' y con lo cual vuelve a reiterar que es un hombre cariñoso y detallista, y que a pesar de las críticas se mantienen más firmes que nunca defendiendo su amor.

Este acto se interpretó como una muestra clara de la solidez de su relación. La modelo peruana compartió la foto del arreglo de flores blancas, etiquetó al conductor argentino y le puso un corazón.

Milett comparte su regalo de Marcelo Tinelli.

De esta manera, Marcelo Tinelli decidió salir a desmentir los rumores de una separación con su pareja Milett Figueroa y señalar que su relación se encuentra estable, a pesar de que no se les vieron juntos en los eventos donde el argentino fue invitado.