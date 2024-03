Marcelo Tinelli en 'coqueteos' con su ex EN VIVO tras negar boda con Milett Figueroa

15/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras los rumores de una posible separación con la modelo peruana Milett Figueroa, pero esta vez por tener gestos y actos 'coquetos' con su expareja Marixa Balli en vivo en un programa de televisión argentino.

¿Se olvidó de Milett?

El popular 'Cabezón' fue invitado al programa de 'LAM' para dejar un mensaje claro sobre cuál era la situación sentimental actual con Figueroa, y en especial, para recalcar que no están en sus planes inmediatos el casarse con ella y mucho menos ser nuevamente padre, tal como el conductor Ángel Brito aseguró en la emisión de su espacio televisivo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando se acercó hasta los panelistas y se percató de la presencia de una persona que fue especial en su vida.

Tal como reveló De Brito, Tinelli se acercó a besar a todas las mujeres en el set, pero casi le dio en la boca, acompañado de piropos a su expareja, Marixa Balli, que tomó por sorpresa a más de uno de los televidentes. Bastante nerviosa, la ex de Tinelli trató de excusarse, pero al ser consultado sobre su insólita acción, el argentino bromeó con la situación.

"Perdón, no entiendo, por qué no puedo darle un beso. ¿Dónde? Donde quiera darle un beso, ella es mi amiga. Yo fui a saludar a todos", recalcó 'Marce' de forma irónica tratando de explicar que a pesar de no estar juntos mantienen una relación amical llena de confianza.

Tras ver el coqueteo entre ambos, otra panelista comentó que esas acciones solo lo haría si es que Marcelo estuviera soltero, acrecentando los rumores de que la relación con Milett ya habría llegado a su fin.

"Está separado, si no no dice esas cosas", dijo una de las panelistas bastante sorprendida y extrañada por la escena que observaba y preocupaba, especialmente por la exparticipante de 'EEG'.

¿Se viene la boda?

Según Martín Bossi, Tinelli volvió a dar que hablar cuando realizó un brindis íntimo con sus seres más queridos anunciando sus ganas de casarse en dos meses y que incluso deseaba ser padre de nuevo.

"Me pone muy contento porque está pasando una situación muy linda... El otro día, estábamos con Fede (Hoppe) y un grupo de amigos, abrazados, vos con la copa arriba. Y dijiste: 'Encontré el amor, en dos meses me caso con Milett'", reveló Bossi, a modo de broma.

Marcelo no dudó en dar a conocer su versión del asunto y sus planes familiares: "No se a donde lo vio Bossi, pero bueno, no existió esa copa ni estoy interesado tampoco. Mintió absolutamente", dijo Tinelli por teléfono. Sin embargo, luego reflexionó acerca de un futuro y explicó: "Yo no dije que quiero ser papá, yo no estoy cerrado a nada en la vida si no sabes, lo único que sabemos ciertamente es que te vas a morir el resto no estoy cerrado a nada".

Lo que sorprendió a los presentadores de televisión fue escuchar: "Pero no es que me voy a casar, ni voy a tener hijos. En este momento no me voy a casar, no tengo ningún interés en tener hijos así que eso es", por parte de Tinelli, muy seguro de su decisión.

¿Milett sí desea casarse?

Por su parte, Figueroa aseguró que Marcelo Tinelli es su complemento y no descarta poder casarse con Marcelo, pero más adelante ya que ahora está concentrada con sus proyectos artísticos y personales.

"¿Con el amor de mi vida? Obviamente me gustaría casarme. (...) Más adelante me encantaría (tener hijos), pero primero tengo unos proyectos en mente. Antes de ser mamá, quiero sentirme completa en todos los sentidos, no solamente con mi pareja. Quiero sacar unos proyectos y ahí recién pensar en ser mamá", explicó Milett con una sonrisa.

De esta manera, Marcelo Tinelli llamó a un programa argentino para aclarar que no estaba en sus planes casarse con la modelo peruana, y pese a que indicó que sigue con Milett Figueroa, llamó mucho la atención que coqueteara en vivo con su expareja Marixa Balli.