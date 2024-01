¿No se pasan? Micheille Soifer y Onelia Molina protagonizan tenso momento en 'Esto es Guerra'

25/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Micheille Soifer y Onelia Molina protagonizaron un tenso momento durante la última edición de la nueva temporada de 'Esto es Guerra'. En esta ocasión, la popular 'Sol' no dudó en minimizar la participación de la odontóloga de 24 años dentro del reality.

Tenso momento

Este último miércoles, se presentó a otra de las 'bombas' del reality. En medio de mucho suspenso y emoción, Macarena Vélez volvió al set de 'EEG', dispuesta a luchar por llevarse el trofeo de la competencia.

Sin embargo, este momento se vio opacado por un tenso momento protagonizado por Micheille Soifer y Onelia Molina. Y es que para la popular cantante de música urbana, la novia de Mario Irivarren no sería una de las competidoras más destacadas.

"Estoy preparadísima para competir, sobre todo con la mejor competidora (¿Consideras a Onelia la mejor competidora?) Si la consideran ustedes, entonces sí", dijo en un momento Macarena, siendo interrumpida por Soifer.

Macarena Vélez es presentada en 'EEG'.

"Onelia no es la mejor competidora", aseguró Micheille, para luego proponerle a la joven que regrese a su casa si estaba aburrida de lo que ocurría en el set.

Micheille Soifer minimiza a Onelia Molina.

"(Onelia) Si estás aburrida, anda a tu casa, acá hemos venido a divertirnos. No es mala onda ni nada, simplemente te multiplico por cero. Después buscamos tu momento, bienvenida Macarena", precisó.

Micheille Soifer y Onelia Molina protagonizan tenso momento.

En respuesta, Onelia inmediatamente le increpó si entre ellas existíaa algún tipo de problema: "Qué mala onda contigo. ¿Qué te he hecho? Nunca me has tratado. ¿Así eres con todos? Tienes un tema conmigo".

Finalmente, la Soifer solo atinó a ignorarla y continuar con la presentación de la expareja de Said Palao.

Nuevos conductores en 'EEG'

El inicio de la temporada 2024 de 'Esto es Guerra' trajo consigo cambios y nuevos ingresos, siendo uno de los más polémicos, la presencia de Katia Palma y Cristian Rivero, quienes conducirán junto a Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

Esta situación generó diversos comentarios, sobre todo porque la popular 'Keka' reveló públicamente que tuvo un enfrentamiento con la exconductora de 'Yo Soy'. Así pues, criticó su ingreso, asegurando que no estaría apta para conducir un programa de competencias físicas.

"(Tú conoces más la competencia ¿crees que ella (Katia) está apta para este nivel de presión?) "Ah, no, no creo. Nunca nadie ha venido a quitarme mi lugar, los lugares no se quitan", señaló la conductora.

Sin duda, continuará la polémica en 'Esto es Guerra', sobre todo porque competidores como Micheille Soifer y Onelia Molina continuarán dando que hablar con sus tensos enfrentamientos.