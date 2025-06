Pablo Heredia revela que productor le ofreció 15 mil dólares por tener intimidad: "Soy hetero curioso"

09/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pablo Heredia volvió a estar en boca de todos tras presentarse en El valor de la verdad, donde soltó confesiones que dejaron a más de uno con la boca abierta. El actor argentino no solo reveló sus antiguos romances, sino que contó una experiencia que hasta hoy no había hecho pública: un productor español le ofreció 15 mil dólares a cambio de tener intimidad.

Pablo Heredia revela propuesta indecente

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Pablo Heredia sorprendió al recordar que hace varios años vivió un episodio bastante incómodo —y hasta surrealista— con un productor español, quien no solo le hizo una propuesta económica directa para tener intimidad, sino que fue subiendo el monto conforme pasaban los mensajes.

"Me decía 'por favor, quiero estar con vos'", relató Pablo Heredia, quien en ese entonces prefirió mantener la calma y contestar con cortesía. "Encantado, gracias, pero no me gustan los hombres", respondió, dejando en claro sus preferencias.

Sin embargo, a pesar de rechazar la propuesta, confesó que continuó la conversación: "porque soy buena onda", dijo entre risas.

Lo más curioso es que el tema no quedó ahí. Pablo Heredia decidió seguir el juego un rato, aunque todo tenía un límite. "Soy, no sé, curioso, hetero curioso, curiosísimo. Quería ver cuánto vale, hasta dónde llegaba", reveló en pleno programa, mientras el público se quedaba en shock.

Según contó, el productor español arrancó ofreciendo 10 mil dólares, pero él, en tono de broma, dijo que le parecía muy poco. "Le respondí que es muy poco y llegó hasta 15 mil", añadió.

Productor le mandó fotos hot a Pablo Heredia

La conversación dio un giro aún más intenso cuando el productor español empezó a enviarle imágenes subidas de tono. Pablo Heredia no se guardó nada y contó con lujo de detalles lo que sucedió.

"Después del texto, empezó a mandar fotos. Me dijo 'mira lo que te estás perdiendo'. Era bien dotado el muchacho y ya después de eso no le volví a contestar", confesó el actor, dejando claro que cuando todo se puso demasiado intenso, decidió poner punto final al intercambio. "Lo otro era como juego", agregó.

