González Olaechea sobre conversación entre Boluarte y vicepresidente de EE. UU.: "No sabemos si existió"

En entrevista con Exitosa, el excanciller Javier González Olaechea se refirió a la conversación entre la presidenta Dina Boluarte y el vicepresidente de EE. UU., James Vance, y dejó entrever que tal diálogo podría no haberse suscitado.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el exministro de Relaciones Exteriores señaló que la delegación peruana se encontraba lejos de la mandataria. Por lo que, no existe testigos de la polémica "invitación".

"Ese diálogo solo conocen ellos porque estaban los dos. La delegación peruana, el canciller y los otros tres miembros autorizados, estaba tres filas atrás. Entonces, nadie puede dar fe de lo conversado. Esta es una versión de la señora presidenta", declaró para nuestro medio.

Formalización de la invitación

De acuerdo con Olaechea, de haberse producido tal invitación, se requiere de una formalización a través de notas diplomáticas para que tanto el presidente de Estados Unidos visite el Perú como Boluarte Zegarra viaje al país norteamericano.

En ese sentido, precisó que la invitación oficial aún no ha llegado. Es decir, el Ejecutivo aún no podría solicitar la autorización de salida del país de la presidenta Dina Boluarte. "Aún no llega, pero podría llegar. N o hay que pensar mal", acotó el excanciller.

"Me parece muy difícil que el presidente de Estados Unidos venga al Perú porque tiene una agenda muy cargada, está la guerra, la relación con China, visitar al Perú no es una prioridad para la política norteamericana. Pero si lo es para el Perú por la alianza estratégica que tenemos con los Estados Unidos", señaló.

Canciller revela qué le dijo el vicepresidente de EE.UU. a Dina Boluarte

Las declaraciones de Olaechea se dan luego de que el canciller Elmer Schialer detallara como fue el encuentro entre Dina Boluarte y JD Vance durante su visita al Vaticano. Esto se dio en conferencia de prensa luego de una nueva sesión del Consejo de Ministros que se realiza cada miércoles.

En primer lugar, el ministro de Relaciones Exteriores del país dejó en claro que el vicepresidente le dijo durante su diálogo que los visiten en Washington lo cual fue considerado como una invitación.

"(Dina Boluarte) Le pidió al vicepresidente JD Vance de mandarle los saludos respetuosos de ella y el Perú al presidente Donald Trump. Inmediatamente, de manera muy cortés y amable el vicepresidente se comprometió a ello y le dijo específicamente: 'Señora presidenta, ¿Por qué no nos visita en Washington? A mi eso me suena a invitación, sobre todo de un vicepresidente a una jefa de Estado", inició.

De esta manera, se dio a conocer que el exministro Javier González Olaechea puso en tela de juicio la supuesta invitación a la presidenta Dina Boluarte por parte del vicepresidente de Estados Unidos.