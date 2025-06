Pamela López ADVIERTE a Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva: "También fingía estar feliz conmigo"

Pamela López no dudó en lanzar un inesperado mensaje y advertencia a Pamela Franco sobre su felicidad con el futbolista Christian Cueva. La trujillana aseguró que así como a ella, el popular 'Aladino' "fingía" ser feliz en su relación.

Pamela López vuelve a generar revuelo en la farándula, no solo por su conflicto legal con Christian Cueva, por acusarlo de no cumplir con sus tres hijos, sino por su actual relación con la cantante de cumbia, Pamela Franco. Incluso, como se recuerda, el futbolista habría fichado por el club Emelec, lo que llevaría a vivir en Ecuador, lo que también generó especulaciones sobre cómo afectaría su vínculo con la artista.

En medio de esta situación, la trujillana aprovechó las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' advertirle a Pamela Franco sobre las mentiras de Christian Cueva, alegando que durante su relación, él fingía ser feliz a su lado, a pesar de que aparentemente mantenía "amoríos" con otras mujeres, que tiempo después decidió contar en 'El Valor de la Verdad'.

"No te podría decir, como te digo, él fingía que estaba conmigo, feliz conmigo y mira todo lo que me hacía. Yo no sé lo que pasa por su cabeza, no podría decir", señaló López Solórzano.