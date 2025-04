Pamela López revela que sus hijos no quieren ver a Christian Cueva: "Prefirió irse de viaje con su amante"

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva parece no tener fin. Esta vez, la trujillana acusó al futbolista de dejar a sus hijos con sus padres para poder viajar con Pamela Franco, lo que habría generado que los menores no deseen ver más al popular 'Aladino'.

El jueves 10 de abril, el mundo de la farándula fue remecida tras la conferencia de prensa de Pamela López. La influencer no dudó en dar a conocer que iniciará acciones legales, una vez más, contra su expareja por aparentemente no cumplir con la pensión de alimentos de sus hijos desde su separación, que fue a mediados del 2024.

Sin embargo, en medio de esta situación, Pamela López brindó una breve entrevista al programa 'Todo se filtra' y acusar a 'Cuevita' de dejar en segundo plano a sus hijos, fruto del amor que alguna vez se tuvieron en su relación. Según declaró, el 'pelotero' nunca ha estado prohibido de poder ir a ver a sus hijos, pero una inesperada situación hizo que los menores decidieran por su voluntad propia no querer verlo más.

López Solórzano contó que Christian Cueva se llevó a sus niños, pero en vez de pasar un agradable momento al lado de ellos, él decidió dejarlos con sus padres para poder irse de viaje a Arequipa "con su amante", haciendo referencia a su actual pareja Pamela Franco.

"La última oportunidad sucedieron cosas que no estaban bien. Yo como mamá quería saber el lugar, las personas y el horario, pero no se cumplió. Él prefirió irse a Arequipa con su amante" (...) Cuando los recogí, les dije: '¿Con quién estaban?' Me dijeron: 'Con los abuelos'. ¿Y papá? 'Nos fuimos a almorzar y luego nos dejó porque se iba para Arequipa", indicó en un inicio.